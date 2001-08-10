В Аниве прошла сельскохозяйственная "Осенняя ярмарка"
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Традиционная сельхоз ярмарка в этом году стала благотворительной. Участники торговли передадут в помощь бойцам СВО необходимые принадлежности, приобретенные за выручку от продажи сельхозпродукции, рассказали ТИА "Острова" в районной администрации.
Торговые ряды расположились на привокзальной площади Анивы. Гостям «праздника осени» предлагали сезонные овощи и фрукты с огородов, фермерских наделов, приусадебных участков и школьных грядок. Также посетители ярмарки могли купить выпечку, товары прикладного творчества.
- Вообще жители Анивского района очень отзывчивые, активные. В своих соцсетях мы объявили о проведении благотворительной ярмарки ну и результат - полная площадка людей. Мы постоянно находимся на связи с нашими ребятами и принимаем заявки от них. Выручку направим на приобретения того, что нужно бойцам. Это могут быть рюкзаки, элементы экипировки или другие необходимые принадлежности. Через несколько недель покупки прямиком будут направлены в зону СВО,- рассказала мэр округа Светлана Швец.
Свою продукцию на ярмарке представили 25 участников, среди которых коллективы школ и детских садов, фермеры и предприниматели.
На прилавках представлен широкий ассортимент продукции растениеводства, пчеловодства, хлебобулочные изделия и безалкогольные напитки.
- Хочу поблагодарить всех участников ярмарки за то, что подошли с большим энтузиазмом. Все понимают с какой целью организованы такие мероприятия. И все стремятся принять участие в них, - рассказал председатель районного Собрания член фракции от Единой России Андраник Авенян.
Для гостей мероприятия организовали и развлекательную программу. Со сцены пели артисты районного Дома культуры, дома детского творчества. Участники ярмарки организовали тематическую фотозону и костюмированные шутихи.
- Мне очень понравилась цыганка, которая настойчиво предлагала купить лечебный веник для бани. Купил, а это оказалась обычная полынь. Еще предлагала погадать, но я отказался, - поделился эмоциями житель Анивы Ростислав Меримский.
За пару часов ярмарочной торговли организаторы собрали более 120 тысяч рублей. Для сбора денег на ярмарке организовали урну.
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