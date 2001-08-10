С начала года на Сахалин и Курилы совершено почти 350 тысяч туристических поездок

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

На Сахалин и Курилы с начала года совершено 350 тысяч туристических поездок. Это практически на треть больше, чем за аналогичный период прошлого года. Наиболее популярными местами отдыха стали Лагуна Буссе, мысы Птичий и Великан, маяк Анива, бухта Тихая, Курильские острова. Особым спросом в этом году также пользовался пеший туризм, рассказали ТИА "Острова" в региональном правительстве.

В областном министерстве туризма увеличение количества гостей региона связывают с развитием инфраструктуры. К примеру, к летнему сезону были проведены работы по обустройству зон отдыха у воды в Анивском, Углегорском, Холлмском, Невельском и Долинском районах. Установлены кабины для переодевания и душевые в излюбленной островитянами зоне отдыха в районе СПГ. Приступили к обустройству прибрежной зоны в Охотском.

Летом на Сахалине и Курилах свои двери открыли несколько глэмпингов. Они были построены за счет грантовых средств в рамках реализации нацпроекта "Туризм и индустрия гостеприимства", инициированного Президентом РФ Владимиром Путиным.

- Активно развивается транспортная инфраструктура. В связи с этим наши места отдыха становятся доступнее. Ключевым логистическим событием для нас стало открытие нового аэровокзального комплекса, который может обслужить до 5 миллионов пассажиров в год. Аэропорт всегда создает у туристов первое впечатление о регионе, - прокомментировал областной министр туризма Артем Лазарев. - Развитие островной транспортной системы дало импульс островному туризму. Мы видим увеличившийся процент местных жителей, которые посещают популярные места отдыха.

Также в островном регионе растет уровень сервиса. Так, туристы из Москвы, посетившие один из открывшихся модульных отелей на Кунашире, отметили уникальную баню с использованием местных растений.

- Мы с интересом открываем для себя Дальний Восток. Не ожидали, что здесь не только красиво, но и такой уровень сервиса. Могу точно сказать, это была самая лучшая баня из всех, где я была. Также хочется отметить вашу гастрономию - все очень свежее и вкусное. Особенно понравились люди. Сахалинцы и курильчане открытые и доброжелательные, - поделилась эмоциями гостья из Москвы.

2023 год стал знаковым для развития пеших прогулок по экоторопам, расположенным на территории "Горного воздуха". Благодаря этому главная зимняя туристическая локация приобрела статус всесезонной.

Наиболее популярным месяцем у туристов остается август. Однако в этом году существенное увеличение туристского потока наблюдалось уже в мае-июне. Специалисты отмечают, регион постепенно уходит от ярко выраженной сезонности, туристы готовы посещать Сахалинскую область практически в любое время года.

С учетом роста турпотока, туристы превратились в важную составляющую дохода для многих сфер экономики островов. Даже большой и красивый аэропорт был построен, в том числе для обслуживания растущего турпотока.

Как показывают исследования, в среднем один турист без учета авиабилетов тратит на Сахалине по 5,5-6 тысяч рублей в сутки. Это деньги, которые зарабатывает местная экономика, магазины, отели, кафе, рестораны, такси.