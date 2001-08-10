Мэр Южно-Сахалинска проверил, как в городе ремонтируются дворы
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Двор дома № 23 по проспекту Победы в Южно-Сахалинске отремонтируют в следующем году. Такое решение принято мэром Сергеем Надсадиным во время инспекционного выезда по ремонту дворовых территорий областного центра. Сегодня глава города проверил ход капитального ремонта дворовой территории по пр. Победы, 19 и 21, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.
Из-за того, что в этом дворе в летнее время коммунальные службы вели полную замену всех инженерный сетей, подрядчик приступил к ремонту позднее запланированного срока - в середине сентября. Тем не менее строители обещают до конца октября завершить работу. Здесь уже ведется укладка нового бордюра и подготовка основания для последующего асфальтирования. В ходе инспекционного выезда Сергей Надсадин пообщался с жителями и строительной организацией, ведущей работы.
- Подрядчик по объективным причинам поздно приступил к проекту, сейчас мы оценили его возможности - благоустройство части территории будет завершено в этом году. Я обратил внимание состояние соседнего двора по адресу пр. Победы, 23 - в таком виде его оставлять нельзя. По сути это единая дворовая территория сложной формы, благоустраивая участок у одного дома, нельзя оставлять без внимания соседний, тем более, что там также требуется ремонт. Поэтому мной принято решение продолжить благоустройство в следующем году, гармонично вписать это пространство в существующий ремонт, чтобы вся общая территория приобрела единый и ухоженный вид, - подчеркнул Сергей Надсадин.
Также мэр города обратил внимание заказчика в лице Управления дорожного хозяйства и благоустройства, что работы с асфальтобетонным покрытием необходимо вести без нарушения технологии с учетом погодных условий. Сдвиг сроков ремонта на поздний осенний период не должен повлиять на качество.
Уточним, в этом году при поддержке регионального правительства и губернатора Валерия Лимаренко в городском округе различными видами ремонта охвачено более 600 дворов. Капитально отремонтированы порядка 20 территорий МКД. В рамках программы "1000 дворов" модернизировано 6 дворовых территорий. На сегодняшний день сдано 60% от общего объема дворов, по остальным работы находятся в завершающей стадии и будут закончены до 1 ноября.
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