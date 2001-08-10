Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Интерьерные решения воплощают сегодня в оформлении торговых точек, кафе и ресторанов. Стилистическими приёмами, архитекторы и дизайнеры, создали единую для концессионеров аэровокзала концепцию "Острова", рассказали ТИА "Острова" в аэровокзале.

Разрабатывая дизайн-код, специалисты вдохновлялись флорой и фауной Сахалина, его нерукотворной красотой, климатическими особенностями. Потому в оформлении преобладают природные мотивы. Чтобы передать атмосферу дикого леса, архитекторы использовали деревянные брусья, бамбуковые стволы, камни, стекло, искусственные растения. Материалы подобрали в соответствии с требованиями пожарной безопасности.

Во время проработки концепции дизайнеры учли также расположение инженерных коммуникаций терминала. Визуальные элементы вписали в существующую архитектуру так, чтобы не помешать функционированию аэровокзальных систем.

На первом этаже зала регистрации пассажиров инженеры смонтировали плавную деревянную волну. Она накрыла зоны ресторанов и кафе на выходе из терминала теплом и уютом. Киоски в зале ожидания рейса обрамили конструкциями из дерева и лианами. В кафе создали небольшие сады с фотозоной.

Дизайнерам удалось с помощью визуальных средств подчеркнуть архитектурные особенности главной воздушной гавани региона: открытые пространства и плавные проходы. Для комфорта пассажиров в интерьере сохранили сдержанные оттенки, добавили максимум света.

"Дизайн-код для концессионеров в новом аэровокзале "Южно-Сахалинск" - это не просто оформление, а способ рассказать о Сахалине через его природу, культуру и историю. Мы хотели создать атмосферу, в которой пассажиры будут чувствовать островную безмятежность, но при этом открывать для себя что-то новое и удивительное. Мы надеемся, что наш проект будет не только красивым, но и полезным для развития региона и туризма" - рассказал генеральный директор АО "Восточные Ворота Страны" Игорь Шубейко.

В новом аэровокзале каждый может окунуться в атмосферу природы и тепла. Вид на лётное поле приятно дополнит отдых.