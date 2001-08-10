В Южно-Сахалинске продолжается расчистка водоотводных канав и ливневок после циклона

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В областном центре продолжаются работы по ликвидации последствий циклона. Дорожные службы на сегодня выполнили основной объем работ по расчистке водоотводных канав и ливневок на улично-дорожной сети от наносов веток и мусора, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

В частности, масштабные работы по расчистке водовыпусков проведены в районе пересечения улиц Проточная - Сахалинская, Проточная - Некрасова, Тургенева - 8 Марта, на реке Зима в районе 1-ой Октябрьской. Сегодня расчистка водоотводных канав и ливневок ведется на ул. Кирпичной.

Мониторинг состояния водоотводных канав продолжается. Специалисты департамента дорожного хозяйства и благоустройства также отрабатывают локальные обращения жителей.

В Южно-Сахалинске продолжает действовать режим ЧС. Единая служба 112 работает в круглосуточном режиме.

Напомним, что по поручению мэра Сергея Надсадина администрация Южно-Сахалинска до конца октября проведет комплексное обследование всех рек, протекающих на территории городского округа. В его ходе будут выявлены потенциально опасные участки, где при подъеме уровня воды происходит выход на пойму с подтоплением территорий. По результатам проведут работы по отсыпке и увеличению береговой линии для минимизации подтоплений, также в случае необходимости будут приняты меры по расчистке русел от заторов.