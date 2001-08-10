Управляющие компании Южно-Сахалинска продолжают подготовку к зиме

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Сегодня, 11 октября, в администрации города под руководством вице-мэра Алексея Римши прошло совещание с руководителями управляющих компаний, посвященное подготовке к зимнему периоду. В ходе рабочей встречи был рассмотрен комплекс вопросов по содержанию жилых домов и дворовых территорий, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

В совещании также приняли участие представители структурных подразделений администрации города, государственной жилищной инспекции и регионального оператора по обращению с ТКО.

В настоящее время в Южно-Сахалинске продолжается заполнение системы теплоснабжения. Руководителям УК еще раз напомнили о необходимости своевременного решения проблем, возникающих при подключении отопления.

Отдельно участники совещания остановились на содержании УК контейнерных площадок и своевременном вывозе мусора. Руководителям организаций напомнили правила вывоза ТКО, в том числе крупногабаритных бытовых отходов: спилов деревьев и шин. Сейчас управляющим компаниям муниципалитета дано поручение убрать с дворовых территорий все имеющиеся покрышки, которые ранее были установлены в зеленых зонах и портящие их вид. В утилизации шин содействие УК оказывает администрация города.

Одним из ключевых вопросов стало содержание контейнерных площадок в зимний период. Руководителям управляющих организаций напомнили о необходимости обеспечения подъезда к ним специализированной техники, особенно во время циклонов, чтобы не допускать скопление мусора.

Также было уделено внимание соблюдению норм при расчистке дворов от снега, предусмотренных правилами благоустройства: не складировать снежные массы в зеленых зонах, местах парковки и контейнерных площадках. Контракты на расчистку и вывоз снега, а также кровель к этому времени уже должны быть заключены УК.

По поручению мэра города сотрудниками администрации будет продолжен контроль после окончания зимнего сезона за сохранностью дворовых и придомовых территорий, где был проведен капитальный ремонт. Во время расчистки и вывоза снега ранее были зафиксированы случаи повреждений техникой бордюров. В этом году по результатам мониторинга были выданы предостережения нескольким УК для устранения дефектов. Весной эта работа будет продолжена.