Управляющие компании Южно-Сахалинска продолжают подготовку к зиме
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Сегодня, 11 октября, в администрации города под руководством вице-мэра Алексея Римши прошло совещание с руководителями управляющих компаний, посвященное подготовке к зимнему периоду. В ходе рабочей встречи был рассмотрен комплекс вопросов по содержанию жилых домов и дворовых территорий, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.
В совещании также приняли участие представители структурных подразделений администрации города, государственной жилищной инспекции и регионального оператора по обращению с ТКО.
В настоящее время в Южно-Сахалинске продолжается заполнение системы теплоснабжения. Руководителям УК еще раз напомнили о необходимости своевременного решения проблем, возникающих при подключении отопления.
Отдельно участники совещания остановились на содержании УК контейнерных площадок и своевременном вывозе мусора. Руководителям организаций напомнили правила вывоза ТКО, в том числе крупногабаритных бытовых отходов: спилов деревьев и шин. Сейчас управляющим компаниям муниципалитета дано поручение убрать с дворовых территорий все имеющиеся покрышки, которые ранее были установлены в зеленых зонах и портящие их вид. В утилизации шин содействие УК оказывает администрация города.
Одним из ключевых вопросов стало содержание контейнерных площадок в зимний период. Руководителям управляющих организаций напомнили о необходимости обеспечения подъезда к ним специализированной техники, особенно во время циклонов, чтобы не допускать скопление мусора.
Также было уделено внимание соблюдению норм при расчистке дворов от снега, предусмотренных правилами благоустройства: не складировать снежные массы в зеленых зонах, местах парковки и контейнерных площадках. Контракты на расчистку и вывоз снега, а также кровель к этому времени уже должны быть заключены УК.
По поручению мэра города сотрудниками администрации будет продолжен контроль после окончания зимнего сезона за сохранностью дворовых и придомовых территорий, где был проведен капитальный ремонт. Во время расчистки и вывоза снега ранее были зафиксированы случаи повреждений техникой бордюров. В этом году по результатам мониторинга были выданы предостережения нескольким УК для устранения дефектов. Весной эта работа будет продолжена.
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