Владельцев коз и овец в Сахалинской области предупреждают о необходимости профилактических мер против оспы

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

За период с начала 2023 года выявлено 10 очагов оспы овец и коз на территориях Владимирской (5 случаев), Московской (4) и Астраханской (1) областей. Характер и быстрота распространения в июле – августе 2023 года инфекции во Владимирской и Московской областях являются веским основанием для предположения, что основным фактором распространения послужили неправомерные перевозки и реализация инфицированного мелкого рогатого скота.

Оспа овец и коз - высоко контагиозная особо опасная болезнь, характеризующаяся лихорадкой и образованием в эпителии кожи и слизистых оболочек папулезно-пустулезных поражений. К заболеванию восприимчивы: овцы всех пород и возрастов, особенно тонкорунные и молодняк. Из диких животных восприимчивы сайгаки и козероги.

Источником инфекции в естественных условиях являются овцы, чаще заражаются при контакте здоровых животных с больными, которые рассеивают вирус в окружающую среду с подсыхающими и отторгающимися оспенными корками. Вирус, выделяемый со слизью из носа, может передаваться здоровым овцам аэрогенным путем. Не исключен и алиментарный путь заражения при попадании вируса на слизистую оболочку ротовой полости. При поражении молочной железы вирус выделяется с молоком.

Факторами передачи возбудителя являются корма, навоз, предметы ухода, загрязненные выделениями больных животных. Переносчиками возбудителя могут быть животные других видов и люди.

Симптомы и течение болезни. Заболевание начинается с опухания век, из глаз и носа появляются истечения, дыхание у овец становится затрудненным и сопящим. Появляется оспенная сыпь на мошонке и крайней плоти у самцов, а также на коже вымени и слизистой оболочке срамных губ у самок. При этом сыпь вначале имеет вид круглых розоватых пятнышек, спустя 2 дня пятнышки превращаются в плотные округлые папулы, окруженные красным возвышающимся пояском; папулы быстро увеличиваются в размере. По мере формирования папулы бледнеют, приобретают серо-белый или серо-желтый вид с розовым ободком; в это время эпидермис легко отделятся в виде пленки. На пораженных участках кожи под струпом образуются рубцы, которые в зависимости от степени повреждения ткани слабо зарастают или совсем покрываются волосом. Струп у больных животных отпадает через 4-6 дней. При тяжелом течении оспы происходит покрытие больших участков кожи экзантемой, когда отдельные папулы, сливаясь между собой, образуют на больном животном сплошные поражения значительных участков кожи, которые подвергаются гнойному воспалению.

Для предупреждения возникновения оспы и недопущения ее распространения владельцы овец и коз (юридические и физические лица) обязаны:

- провести идентификацию всех животных, имеющихся в животноводческих и личных подсобных хозяйствах и поставить на учет в ветеринарной службе и органах местного самоуправления;

- извещать государственную ветеринарную службу о вновь приобретённых животных, полученном приплоде, об убое и продаже, о случаях внезапного падежа или одновременного заболевания нескольких животных;

- проводить комплектование отары (фермы) только здоровыми животными;

- не допускать ввода (ввоза) на территорию хозяйства овец, коз, а также кормов и инвентаря из неблагополучных по оспе овец и оспе коз хозяйств;

- не допускать ввоз животных неизвестного происхождения, без ветеринарных сопроводительных документов, без подтверждения эпизоотического благополучия ветеринарной службой, проведения карантинных мероприятий в течение 30 дней в хозяйстве-отправителе;

- проводить в течение 30 дней карантинирования вновь поступивших в хозяйство животных для проведения необходимых исследований и обработок;

- проводить ежедневный клинический осмотр животных, обращая внимание на общее состояние появление отдельных симптомов заболевания (припухание век, гнойно-слизистое выделение из глаз и носа, затрудненное дыхание, пузырьки на коже вымени, внутренней поверхности бедер, на коже головы, губах, крыльях носа);

- по первому требованию ветеринарных специалистов предъявлять животных для профилактических осмотров, иммунизаций;

- содержать в надлежащем ветеринарно-санитарном состоянии пастбища, места водопоя, животноводческие помещения, а также осуществлять другие мероприятия, предусмотренные ветеринарно-санитарными правилами по охране ферм от заноса возбудителей заразных болезней животных;

- закрепить за отарами постоянный обслуживающий персонал, а также пастбищные участки, места водопоя и пути перегона животных.

В случае подозрения на заболевание оспой овец и коз больных животных изолируют, об этом ставят в известность ветеринарного врача Государственного бюджетного учреждения «Станция по борьбе с болезнями животных №1» и проводят мероприятия, как в неблагополучном пункте.

В неблагополучном пункте запрещается:

- ввод и ввоз, вывод и вывоз из него всех видов животных, перегруппировка животных внутри хозяйства, а также выпас, водопой и содержание больных овец и коз вместе со здоровыми животными всех видов;

- вывоз из неблагополучного пункта фуража (сена, соломы, комбикорма и пр.) с которым могли иметь контакт больные овцы и козы;

- использование необеззараженного молока и продуктов его переработки. Молоко, подлежит обеззараживанию кипячением в течение 5 минут с последующим использованием его внутри хозяйства;

- стрижка овец и коз в неблагополучных по оспе пунктах до снятия карантина;

- торговля животными и продуктами животноводства, проведение выставок, ярмарок, базаров и других мероприятий;

- доступ, не связанных с обслуживанием животных, людей в помещения и другие места, где содержатся больные овцы и козы.

За несоблюдение ветеринарно-санитарных требований содержания овец и коз, сокрытия фактов заболевания и падежа мелкого рогатого скота и несанкционированного перемещения животных, предусмотрено привлечение к административной или уголовной ответственности.

В случае возникновения заболевания, падежа животных звонить:

Телефон горячей линии: 8 (914) 756 -13 -39

ГБУ «СББЖ № 1» г. Южно-Сахалинск, тел:8 (4242) 77-02-02, 8 (4242) 79-69-62

ГБУ «СББЖ № 1» отдел в г. Курильске, тел:8 (42454) 42-994;

ГБУ «СББЖ № 1» отдел в г. Южно-Курильске, тел:8 (42455) 21-000;

ГБУ «СББЖ № 1» отдел в г. Северо-Курильске, тел:8 (42453) 42-236;

ГБУ «СББЖ № 1» отдел в с. Малокурильске, тел:8 (42455) 96-513.