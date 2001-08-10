Более 200 добровольцев собрал на Сахалине первый дальневосточный форум серебряных волонтеров

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Первый дальневосточный форум серебряных волонтеров собрал в областном центре сотни добровольцев - людей, которые помогают своим землякам решать вопросы медицины и ЖКХ, приобщают их к спорту и культуре, оказывают психологическую поддержку. К мероприятию присоединились сахалинцы и курильчане, активисты из Амурской области, Хабаровского и Камчатского краев, Нижнего Новгорода, Магадана, Екатеринбурга и Приморья. Во время слета они познакомятся с островными социальными проектами, обменяются опытом, посетят тематические лекции, примут участие в круглых столах и мастер-классах. Участников форума поприветствовал губернатор Валерий Лимаренко.

- Богатый жизненный опыт и открытое сердце позволяют вам бескорыстно помогать тем, кто нуждается в заботе и внимании. Эту активную гражданскую позицию не раз отмечал Президент страны Владимир Путин. В Сахалинской области серебряные волонтеры участвуют буквально во всех сферах жизни. И мы уже не представляем деятельность многих ведомств без вас. Это и социальная сфера, здравоохранение, спорт, культура, ЖКХ, экология и многие другие. Сегодня здесь собрались 2 сотни таких добрых сердец. Знаю, что у регионов накоплен значительный опыт поддержки "серебряного" добровольчества. И я рассчитываю, что вы поделитесь им на этой площадке. А мы, представители власти, создадим условия, чтобы это движение продолжало развиваться. Желаю вам продуктивной работы на форуме и успеха в вашей благородной деятельности, - подчеркнул губернатор Валерий Лимаренко.

Дальневосточный форум серебряных волонтеров продлится до 12 октября. Сегодня добровольцы неформально пообщались с главой региона. Кроме того, активисты сплели маскировочную сеть с пожеланиями для сахалинских и курильских бойцов - её отправят в зону проведения СВО.

- Я приехала из Комсомольска-на-Амуре. Считаю, сегодня добровольческая деятельность особенно актуальна. Наши ребята защищают Родину, и мы должны им в этом помогать. Я, например, плету маскировочные сети. В ответ нам бойцы присылают видео со словами благодарности. Говорят, сетки наши прочные. Даже лучше, чем у нанайцев, - рассказала волонтер Людмила Маркова.

Добровольцы уже успели познакомиться главными социальными проектами Сахалинской области. В их числе - партийный проект "Единой России" "Сопричастность", региональные инициативы "Центральная поликлиника", "Персональный медицинский администратор", "Карта сахалинца", "Сахалинское долголетие", "Управдом", "Углубленный медицинский осмотр" и "Путевка выходного дня".

- Ваши проекты нас приятно удивили. Какие у вас гарантии, "Карта сахалинца". У нас такого нет. У вас на Сахалине просто замечательно, дышится легко, воздух хороший. Очень понравились ваши красивые дороги, газоны. Знаю, был шторм у вас, но уже все чисто, - поделилась впечатлениями волонтер Галия Пиунова.

Активистов ждут лекция "Как стать успешным волонтером", панельная дискуссия, круглые столы по различным направлениям добровольчества и проекту "Сопричастность". Также участники форума посетят концерт симфонического оркестра, художественную галерею и областной художественный музей.

- Я работаю в библиотеке уже 43 года. Привыкла к общению с большим количеством людей - тружусь для них. Когда у нас появилось движение серебряных волонтеров, сердце позвало меня туда. Я работаю по медицинскому направлению - раздаем листовки, приглашаем на диспансеризацию, информируем людей, собираем обратную связь, помогаем людям с сахарным диабетом. Ситуации бывают разные. Даже иногда помогаем обустроить жилье пациентам, прибывшим из больницы - помыть, навести порядок, - отметила волонтер Людмила Муравьева из Смирных.

По итогам форума участники составят план развития волонтерства среди пожилых людей. В него войдут предложения по расширению института наставничества, привлечению опытных волонтеров к работе детских организаций и школ.

Отметим, всего в островном регионе к волонтерскому движению присоединилось около 3 тысяч жителей старшего поколения. Они принимают участие во всех значимых направлениях, в числе которых ­- социальная сфера, здравоохранение, спорт, культура, ЖКХ, экология и многие другие.

Огромное внимание активисты уделяют вопросам помощи участникам СВО. Женщины регулярно собирают посылки для бойцов, плетут маскировочные сети, готовят сублимированные борщи и супы, изготавливают окопные свечи.