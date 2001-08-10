Тихоокеанское
информационное агентство
11 Октября 2023
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В Южно-Сахалинске на перекрестке улиц Комсомольская и Хабаровская ограничат движение
10:23, | Новости общества Сахалина и Курил

Более 200 добровольцев собрал на Сахалине первый дальневосточный форум серебряных волонтеров

Более 200 добровольцев собрал на Сахалине первый дальневосточный форум серебряных волонтеров

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Первый дальневосточный форум серебряных волонтеров собрал в областном центре сотни добровольцев - людей, которые помогают своим землякам решать вопросы медицины и ЖКХ, приобщают их к спорту и культуре, оказывают психологическую поддержку. К мероприятию присоединились сахалинцы и курильчане, активисты из Амурской области, Хабаровского и Камчатского краев, Нижнего Новгорода, Магадана, Екатеринбурга и Приморья. Во время слета они познакомятся с островными социальными проектами, обменяются опытом, посетят тематические лекции, примут участие в круглых столах и мастер-классах. Участников форума поприветствовал губернатор Валерий Лимаренко.

- Богатый жизненный опыт и открытое сердце позволяют вам бескорыстно помогать тем, кто нуждается в заботе и внимании. Эту активную гражданскую позицию не раз отмечал Президент страны Владимир Путин. В Сахалинской области серебряные волонтеры участвуют буквально во всех сферах жизни. И мы уже не представляем деятельность многих ведомств без вас. Это и социальная сфера, здравоохранение, спорт, культура, ЖКХ, экология и многие другие. Сегодня здесь собрались 2 сотни таких добрых сердец. Знаю, что у регионов накоплен значительный опыт поддержки "серебряного" добровольчества. И я рассчитываю, что вы поделитесь им на этой площадке. А мы, представители власти, создадим условия, чтобы это движение продолжало развиваться. Желаю вам продуктивной работы на форуме и успеха в вашей благородной деятельности, - подчеркнул губернатор Валерий Лимаренко.

Дальневосточный форум серебряных волонтеров продлится до 12 октября. Сегодня добровольцы неформально пообщались с главой региона. Кроме того, активисты сплели маскировочную сеть с пожеланиями для сахалинских и курильских бойцов - её отправят в зону проведения СВО.

- Я приехала из Комсомольска-на-Амуре. Считаю, сегодня добровольческая деятельность особенно актуальна. Наши ребята защищают Родину, и мы должны им в этом помогать. Я, например, плету маскировочные сети. В ответ нам бойцы присылают видео со словами благодарности. Говорят, сетки наши прочные. Даже лучше, чем у нанайцев, - рассказала волонтер Людмила Маркова.

Добровольцы уже успели познакомиться главными социальными проектами Сахалинской области. В их числе - партийный проект "Единой России" "Сопричастность", региональные инициативы "Центральная поликлиника", "Персональный медицинский администратор", "Карта сахалинца", "Сахалинское долголетие", "Управдом", "Углубленный медицинский осмотр" и "Путевка выходного дня".

- Ваши проекты нас приятно удивили. Какие у вас гарантии, "Карта сахалинца". У нас такого нет. У вас на Сахалине просто замечательно, дышится легко, воздух хороший. Очень понравились ваши красивые дороги, газоны. Знаю, был шторм у вас, но уже все чисто, - поделилась впечатлениями волонтер Галия Пиунова.

Активистов ждут лекция "Как стать успешным волонтером", панельная дискуссия, круглые столы по различным направлениям добровольчества и проекту "Сопричастность". Также участники форума посетят концерт симфонического оркестра, художественную галерею и областной художественный музей.

- Я работаю в библиотеке уже 43 года. Привыкла к общению с большим количеством людей - тружусь для них. Когда у нас появилось движение серебряных волонтеров, сердце позвало меня туда. Я работаю по медицинскому направлению - раздаем листовки, приглашаем на диспансеризацию, информируем людей, собираем обратную связь, помогаем людям с сахарным диабетом. Ситуации бывают разные. Даже иногда помогаем обустроить жилье пациентам, прибывшим из больницы - помыть, навести порядок, - отметила волонтер Людмила Муравьева из Смирных.

По итогам форума участники составят план развития волонтерства среди пожилых людей. В него войдут предложения по расширению института наставничества, привлечению опытных волонтеров к работе детских организаций и школ.

Отметим, всего в островном регионе к волонтерскому движению присоединилось около 3 тысяч жителей старшего поколения. Они принимают участие во всех значимых направлениях, в числе которых ­- социальная сфера, здравоохранение, спорт, культура, ЖКХ, экология и многие другие.

Огромное внимание активисты уделяют вопросам помощи участникам СВО. Женщины регулярно собирают посылки для бойцов, плетут маскировочные сети, готовят сублимированные борщи и супы, изготавливают окопные свечи.

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