Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Более 80 миллионов рублей задолжали жители Сахалинской области за капремонт с начала 2023 года. За неуплату долгов по взносам собственники рискуют не только получить пени за просроченные платежи или попасть в суд, но и остаться с арестованными счетами и имуществом, рассказали ТИА "Острова" в островном Фонде капремонта.

Как сообщил руководитель Фонда капитального ремонта многоквартирных домов Сахалинской области Игорь Бондарев, регоператор предпринимает все зависящие от него меры по обеспечению собираемости взносов в полном объеме.

- Вместе с тем нередко приходится решать вопрос с задолженностями по взносам в судебном порядке. С начала 2023 года направили 5 878 исков на общую сумму 82,9 миллионов рублей, - подчеркнул Игорь Бондарев.

Профильная региональная программа заработала в Сахалинской области в 2014 году. В период до 2022 года всего ушло в суд 37 603 исковых заявления.

Собственники обязаны платить взносы на капремонт до 25 числа месяца, следующего за расчетным. В случае просрочки платежа начисляются пени. Если счета и начисленные пени не оплачиваются долгое время, то дело передается в суд, а далее исполнительный лист уходит в производство судебным приставам. В некоторых случаях действующим законодательством предусмотрена возможность наложения ареста на счета и имущество должников. Должники также могут столкнуться с ограничением выезда за пределы России до полного погашения коммунальных долгов.

Чтобы не попасть в неприятную ситуацию, собственникам рекомендуют оплачивать счета в срок. Для удобства на сайте Фонда капитального ремонта Сахалинской области fkr65.ru работает "Личный кабинет", который позволяет своевременно получать квитанции на свою электронную почту. Островитяне также могут настроить автоплатеж в мобильном приложении своего банка.