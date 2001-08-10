На улице Горького в Южно-Сахалинске изменена выделенная полоса для автобусов
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Сегодня на ул. Горького начались работы по корректировке дорожной разметки выделенной полосы для общественного транспорта. Изменения направлены на улучшение пропускной способности. Уже вечером водители личного транспорта смогут оценить преимущества, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.
Напомним, в областном центре в сентябре были организованны 4 выделенные полосы для общественного транспорта на ул. Ленина, Сахалинской, Горького, пр. Победы, которые работают в тестовом режиме.
Ежедневно специалисты Центра управления городской мобильностью Южно-Сахалинска (ЦУГМ) проводят мониторинг работы выделенных полос, изучается не только преимущество для автобусов, но и пропускная способность улиц для всего потока транспорта. Так, по данным мониторинга было принято решение скорректировать работу выделенной полосы на ул. Горького.
- Результаты наблюдения показали необходимость корректировки организации дорожного движения на улице Горького. Специалисты уже приступили к изменению разметки. Мы увеличиваем по длине правую полосу при выезде с кольца на пл. Победы, - рассказал директор Центра управления городской мобильностью Южно-Сахалинска Александр Попов.
Также с целью минимизации заторов, возникающих при левом повороте с ул. Горького на ул. Зацаринного, сокращена длина выделенной полосы в районе онкоцентра.
Кроме того, для увеличения пропускной способности на ул. Ленина на перекрестках с ул. Авиационной и ул. Больничная были скорректировано время переключения действия фаз запрещающего и разрешающего сигналов светофоров. Новый режим заработал сегодня и уже показал положительную динамику.
Также с целью улучшения дорожной обстановки ЦУГМ ведет работу на других участках улиц. Внесена корректировка в работу светофора на перекрестке ул. Железнодорожной и Октябрьской на юго-западном объезде. В районе ул. Фархутдинова и Октябрьской затруднено движение из-за проведения ремонта на путепроводе в районе моста на улице Пуркаева. Специалисты ведут работу по изменению фаз работы на ближайших перекрестах, для улучшения дорожной обстановки.
В части работы тестовых выделенных полос ЦУГМ будет продолжать наблюдения. Сейчас специалисты ждут окончания ремонта всей улично-дорожной сети нашего города, стабилизации и распределения автомобильного трафика, для объективного изучения транспортных потоков.
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