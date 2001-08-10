Минометчики ВВО на Сахалине осваивают методику скорострельной стрельбы

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В ходе занятий по стрельбе и управлению огнём военнослужащие минометных расчётов мотострелкового соединения армейского корпуса Восточного военного округа (ВВО) на Сахалине освоили методику скорострельной стрельбы, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе ВВО.

На полигоне «Троицкий» миномётчики отработали уничтожение мишеней, имитирующих легкую бронетехнику и живую силу условного противника из 122-мм минометов «Сани».

Согласно поставленной учебно-боевой задачи военнослужащим было необходимо поразить цели на расстоянии до 2500 тыс. метров за короткий промежуток времени.

В рамках боевых стрельб миномётные расчёты отработали методику скорострельной стрельбы, в ходе которой они выполняли нормативы по занятию огневых позиций, развертыванию миномётов, прицеливанию, стрельбе по целям и смене огневых позиции.

Кроме этого, военнослужащие выполнили нормативы по маскировке огневых позиций. Также, артиллеристы отработали действия с расчётами БПЛА по корректированию огня и нанесению огневого удара по внеплановым целям.

Занятия с военнослужащими ВВО на Сахалине проходят под руководством опытных инструкторов и участников специальной военной операции (СВО).