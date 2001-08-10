Улететь зимой в Таиланд из Владивостока не получится

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Рейсы в Таиланд (Паттайю) в зимней программе будут сняты из Владивостока, Красноярска, Иркутска и Томска. Причиной тому стал недостаточно активный спрос туристов для заполняемости бортов самолетов, сообщает "Приморье 24".

Azur Air приняла решение отменить полеты в Таиланд с некоторых городов России. Тем не менее, ранее анонсированные рейсы на Пхукет из вышеперечисленных городов пока остаются в расписании. Кроме того, рейсы в Бангкок, откуда в Таиланд можно добраться за пару часов, уже выполняются из Владивостока и Иркутска. Туристов из этих городов повезут AZUR air и «Икар», жители Томска смогут отправиться на тайский остров на бортах AZUR air.

Напомним, что в Приморье продолжается ликвидация последствий от паводков, вызванных непогодой. Около 10 единиц специальной техники для очистки и спрямления рек передадут Спасску-Дальнему в ноябре.