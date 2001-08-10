В начале 2024 года Корсаковском морском порту начнут строить крупный рыбоперерабатывающий комплекс
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Компания "Гидрострой" инвестирует в проект 6,5 млрд рублей, создаст 250 рабочих мест. Комплекс станет частью современного рыбного кластера, который создается в рамках модернизации Корсаковского морского порта. Губернатор Валерий Лимаренко провел выездное совещание по вопросам обеспечения будущих объектов необходимой инфраструктурой, рассказали ТИА "Острова" в региональном правительстве.
- Обсудили со всеми заинтересованными сторонами ряд технических вопросов - по подключению будущих объектов к сетям водо-, энерго- и газоснабжения. В кратчайшие сроки необходимо решить все поставленные задачи. Уже в следующем году инвестор приступит к строительству самого современного рыбоперерабатывающего комплекса здесь, в Корсаковском порту. Напомню, что также в рамках модернизации порта будут созданы холодильные мощности, а сам порт станет глубоководным. Это очень важно, поскольку развитая логистика является ключом к развитию экономики всей Сахалинской области, - отметил Валерий Лимаренко.
По словам мэра Корсаковского района Александра Ивашова, проектирование новой крупной электроподстанции, которая обеспечит энергоснабжением объекты порта и микрорайоны города, уже завершено, проект проходит государственную экспертизу. Параллельно продолжается модернизация газовых сетей на территории района.
- Также надо решить ряд вопросов по реконструкции сетей водоснабжения и водоочистки. Мы совместно с правительством региона и компанией-инвестором этим занимаемся. Идет выработка инженерных решений, после чего будет создан проект и начнется строительство, - прокомментировал Александр Ивашов.
Компания "Гидрострой" построит рыбоперерабатывающий комплекс мощностью до 500 тонн сырья в сутки с жиромучной установкой, оборудованием для выпуска филе и холодильником на 5000 тонн продукции. Четырехстороннее соглашение об этом подписано на полях Восточного экономического форума, который проходил во Владивостоке 10-13 сентября.
Новый комплекс в Корсакове будет обладать особыми преимуществами в том числе за счет географического положения. Современная портовая инфраструктура, которая создается параллельно, позволит обеспечить максимально быстрый прием уловов, чтобы не терять в качестве.
Как отметили в компании, инвестирущей в проект, при строительстве рыбоперерабатывающего комплекса будут применены не только 30-летний отраслевой опыт холдинга "Гидрострой", но и самые современные технологии, отработанные на построенных и уже действующих крупнейших в России РПК "Крабозаводск" на Шикотане и "Ясный" на Итурупе.
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