Права предпринимателей Сахалинской области в системе налоговых правоотношений обсудят на круглом столе
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Круглый стол по теме: "Права налогоплательщика в системе налоговых правоотношений на обжалование, обращение, получение информации, права и обязанности налоговых органов в данной сфере" состоится в администрации Южно-Сахалинска. К участию в мероприятии приглашаются представители малого и среднего предпринимательства и самозанятые горожане, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.
В программу обсуждения включены следующие вопросы: способы защиты прав налогоплательщика, административный способ защиты прав налогоплательщика, права на обжалование и выполнение основных условий для обжалования, гарантии налогового законодательства, налоговые выгоды при использовании продуктов банка.
Заявки на участие в круглом столе принимаются отделом поддержки предпринимательства департамента экономического развития администрации города Южно-Сахалинска в электронной форме на официальном сайте.
Справки по телефонам: 8 (4242) 300-594 (доб. 1-5), 43-11-88, 8-914-759-58-70.
Круглый стол пройдет 13 октября в зале заседаний администрации города Южно-Сахалинска по адресу: ул. Ленина, 173, 4 этаж.
Организаторы мероприятия - администрация города Южно-Сахалинска совместно с деловым клубом "Налоговый консультант" Сахалинской региональной общественной организацией "Палата Налоговых Консультантов".
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