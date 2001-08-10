В Южно-Сахалинске продолжается подключение жилых домов к теплу

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

По состоянию на 9 октября к теплоснабжению подключено порядка 90% от общего количества объектов жилищного фонда, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Как сообщает АО «Сахалинская коммунальная компания», мероприятия по подключению домов и предприятий муниципалитета продолжаются. Организация находится в постоянном контакте с управляющими компаниями областного центра, которые предоставляют «СКК» информацию о жилых домах, где возникают проблемы. Вместе с тем ресурсоснабжающая организация устраняет экстренные порывы на тепловых сетях в некоторых районах города. Специалисты работают в районе детских садов № 58 «Ручеек» и № 22 «Ивушка», которые планируется подключить к теплу к середине недели. Также из-за капитального ремонта ул. Фабричной в настоящий момент отсутствует тепло в гимназии № 3. К подаче тепла эти учреждения готовы.

Как отмечают в АО «СКК», все оставшиеся дома и социальные объекты будут с теплом в ближайшие дни.

Перечень адресов, которые еще не подключены к центральной системе теплоснабжения, опубликован на официальном сайте Сахалинской коммунальной компании в разделе «Отключения и ограничения» (https://skk65.ru/otoplenie). Здесь же обозначены даты, когда ожидается подача тепла.

Напомним, по вопросам теплоснабжения жителям в первую очередь необходимо обращаться в свою управляющую компанию (специальный сервис по поиску УК). Также при отсутствии тепла горожане могут оставить обращение:

- в диспетчерской СКК: 72-30-13, 72-33-89;

- диспетчерской департамента городского хозяйства: 300-475 (круглосуточно).

- об аварийных ситуациях следует сообщать по номеру ЕДДС: 112.