Российские предприниматели из сфер туризма и энергетики посетили Курилы с бизнес-миссией

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Делегация предпринимателей, заинтересованных в развитии бизнеса на Курилах, посетила остров Итуруп 4-5 октября 2023 года. Бизнес-миссию составили представители более 10 компаний из туристической и энергетической сфер, рассказали ТИА "Острова" в региональном правительстве.

Бизнесу представили инвестиционные предложения в наиболее перспективных для Курил отраслях - туризм и альтернативная энергетика. Также делегация по приглашению губернатора Валерия Лимаренко посетила основные инвестиционные площадки Итурупа. Отдельное внимание потенциальных инвесторов было обращено на максимально комфортные условия для бизнеса - это самый выгодный не только на Дальнем Востоке, но и в России преференциальный режим на Курильских островах, который на 20 лет освобождает инвесторов от основных налогов, и территория опережающего развития (ТОР) "Курилы", предоставляющий как налоговые льготы и административные преференции, так и возможность получения земли под проект и инфраструктурного обеспечения.

Мероприятие организовано Минвостокразвития России, Корпорацией развития Дальнего Востока и Арктики (КРДВ), Правительством Сахалинской области по поручению заместителя Председателя Правительства РФ - полномочного представителя Президента РФ в ДФО Юрия Трутнева. Руководителей и представителей ведущих российских компаний, вкладывающих средства в развитие отечественной экономики, - "Васта Дискавери", Cosmos Hotel Group (входит в АФК "Система"), УК "Группа Отелей Легенда" (входит в Группу Эн+), "Восток Парк резортс" (Группа компаний "Мантера"), ВЭБ.РФ, "Хонка Камчатка", "Экореон", ТТ-Тревэл, "МНТО ИНСЭТ" - познакомили с возможностями и перспективами ведения бизнеса на Курильских островах.

"Курильские острова - это особая территория. Ей уделяет повышенное внимание и Президент, и руководство Сахалинской области. Мы создаем всю необходимую инфраструктуру для реализации проектов, комфортную среду для работников, обеспечиваем инвесторов максимальными мерами поддержки, как федеральными, так и областными. На Курилах уже работает крупный бизнес. При этом потенциал для дальнейшего развития просто огромный. Сегодня мы говорим о конкретных участках земли, на которых можно возвести современные гостиничные комплексы, обустроить зоны рекреации, развивать рыбоперерабатывающие и другие производства. Это не только привлечение туристов, но и создание новых рабочих мест для жителей наших островов", - подчеркнул губернатор Валерий Лимаренко.

Заместитель председателя Правительства Сахалинской области Антон Зайцев, презентуя инвестпотенциал Курил, отметил, что на Курилах уже созданы и активно создаются новые предприятия, прежде всего рыбоперербатывающие заводы, туристическая инфраструктура. Создается инженерная инфраструктура и развивается транспортное обеспечение региона в целом. Широкие возможности для бизнеса открывают как сферы туризма, рыбодобычи и рыбопереработки, так и реализация проектов в сферах жилищного строительства, а также альтернативной геотермальной энергетики. Среди причин посетить Курильские острова он назвал оздоровительный и активный туризм, рыбалку, отметил возможности наблюдать уникальные природные красоты, среди которых вулканы, водопады и голубые лагуны, фауна.

Было отмечено, что с 2020 по 2022 годы турпоток на Курилы вырос в 2,5 раза - до 53 тыс. человек в год. Для развития марикультуры на островах Кунашир, Итуруп, Шикотан доступны большие площади морских акваторий. К 2026 году в два раза планируется повысить мощность энергообъектов на Курилах.

Генеральный директор КРДВ Николай Запрягаев рассказал о преференциальных режимах, действующих на Курильских островах и позволяющих реализовать инвестиционный потенциал региона.

"На Курильских островах установлен самый привлекательный преференциальный режим предпринимательской деятельности из существующих в России: на 20 лет бизнес освобождается от уплаты налога на прибыль, налога на имущество, транспортного налога, земельного налога. В числе преференций пониженные до 7,6% страховые взносы на 20 лет, применение процедуры свободной таможенной зоны, возможности получения земли и обеспечения инфраструктурой. Резидентом может стать вновь зарегистрированная организация. На сегодняшний день 14 компаний стали резидентами специального налогового режима на Курильских островах. Они реализуют проекты с объёмом инвестиций порядка 1,6 млрд рублей, создают более 200 рабочих мест. Проекты реализуются в разных направлениях: это гостиничный бизнес, предоставление туристических услуг, производство и другое. Например, меньше года понадобилось компании "Кунашир-Тур", чтобы построить туристический комплекс. Это 22 экодомика, спа-комплекс, ресторан под стеклянным куполом, лаунж-зона, а также предприниматели будут проводить экскурсии по живописному острову", - рассказал Николай Запрягаев.

Он также отметил, что увеличивает инвестиционную активность и потенциал Курильских островов ТОР "Курилы". Резидентами ТОР являются 8 компаний, их общий объём их инвестиций превысил 7 млрд рублей. Бизнес, пользуясь налоговыми льготами и административными преференциями, среди которых возможности получения земельного участка и инфраструктурного обеспечения, сниженные до 7,6% страховые взносы на 10 лет, нулевые налоги на прибыль и имущество на 5 лет, создаёт предприятия, нацеленные на переработку рыбы, создание гостиницы и туристических объектов. Инвесторы строят краболовы, создают строительные компании. Резидент ТОР "Курилы" "Архипелаг Онекотан" формирует рекреационный кластер на северных островах Курильской гряды для развития экспедиционного, экологического, круизного, бальнеологического и гастрономического туризма. В рамках проекта на островах Парамушир, Онекотан, Шумшу, Шишкотан, Атласова, Харимкотан, Расшуа и Ушишир с 2024 года начнут открываться туристские объекты.

"Всех инвесторов, которые станут развивать проекты на Курилах, мы совместно с региональными властями, под руководством Минвостокразвития России поддержим. Важно дать возможность инвесторам реализовывать здесь как можно больше проектов в ключевых отраслях, это позволит открывать новые рыбоперерабатывающие мощности, более активно создавать вокруг инженерную инфраструктуру, повышать транспортную доступность островов и привлекать больше туристов, создавать новые рабочие места, поднимать качество жизни людей на островах. Это стратегическая задача", - подытожил Николай Запрягаев.

Продолжением работы бизнес-миссии стало посещение нескольких привлекательных для бизнеса инвестиционных площадок на острове Итуруп, предназначенных под различные проекты. За два дня работы на Итурупе делегации удалось осмотреть лишь небольшую часть тех инвестиционных возможностей, которые предлагают Курильские острова.

"Мы увидели уникальную территорию, нетронутую природу, эксклюзивные инвестиционные площадки. Возможно, в перспективе мы найдем точки соприкосновения для сотрудничества. Провели переговоры с губернатором Сахалинской области, генеральным директором КРДВ, министром туризма Сахалинской области, представителями ВЭБ.РФ. Внимательно изучим все предложения для инвестирования. Сегодня Курильские острова предлагают максимально эффективные преференциальные условия, здесь созданы все логистические условия, что также немаловажно для развития туристического бизнеса", - отметил президент Cosmos Hotel Group Александр Биба.

Генеральный директор компании "Хонка Камчатка" Алексей Ефимов рассказал: "Я сегодня первый раз приехал на Курилы. Мы увидели очень необычные локации. Это прекрасное место для инвестиций именно в туристическую сферу. Туризм здесь просто необходимо развивать. Красоты Курильских островов должны увидеть не только местные жители, но и люди со всей нашей страны. Государство делает большую работу для того, чтобы инвесторы сюда заходили и эффективно работали. Уже многое сделано в части налоговых льгот и административных преференций. Я уверен, что будет сделано еще больше так как государство заинтересовано в привлечении частных инвестиций".

Напомним, компании уже реализуют проекты по созданию туристической инфраструктуры в рамках преференциального режима ТОР в других регионах Дальнего Востока.