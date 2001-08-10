Областные власти окажут поддержку в содержании дороги на Итурупе

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Вопрос о содержании дороги, связывающей районный центр на Итурупе с селом Буревестник, задали курильчане в ходе встречи, которую провел губернатор Валерий Лимаренко в рамках рабочей поездки, рассказали ТИА "Острова" в региональном правительстве.

– Вопрос по так называемой стратегичке – это дорога между Курильском и Буревестником. Она часто разбивается большегрузной техникой, проехать сложно бывает даже на внедорожнике. Что-то будет решаться в этом направлении? – поинтересовался местный житель.

Как пояснил министр транспорта и дорожного хозяйства Валерий Спиченко, сейчас идет реконструкция участка дороги с 4 по 12 километры, она завершится в 2024 году.

– Есть проекты реконструкции еще ряда участков, с 12 по 19 км и до 21 км, но пока дорога не попадает в приоритеты развития района, которые определяет сам муниципалитет, – прокомментировал министр.

Губернатор акцентировал внимание участников встречи на том, что несмотря на невозможность капитально отремонтировать дорогу в ближайшие годы, ее необходимо содержать в проезжем состоянии. Глава региона поручил минтрансу решить вопросы с обеспечением местного подрядчика необходимыми инертными материалами и водопропускными трубами.

– Я медработник, не получаю компенсации за аренду жилья и служебную квартиру тоже не могу получить, поскольку я уезжала с острова и вернулась уже специалистом. Могу ли я рассчитывать на компенсации и служебное жилье? – поинтересовалась Ксения Лозовая.

– Действительно, если это идет через агентство по труду, там были эти ограничения. То, что мы вернем компенсации за аренду, это не обсуждается, деньги на это есть. Если это недоработка по документам, устраним ее прям сегодня. Служебное жилье при наличии возможности вам тоже обеспечим. В этом году по линии медицины мы получили 6 квартир от муниципалитета, будем обеспечивать всех медработников, проработаем детально вопрос. ЦРБ здесь очень хорошая, мы дорожим ценными специалистами, – прокомментировал министр здравоохранения Сахалинской области Владимир Кузнецов.

Жительница Итурупа Елизавета Соловьева спросила, будут ли продолжать вводить дополнительные авиарейсы в следующем году и возможно ли чтобы они были уже с апреля, потому что туристы начинают прибывать на остров уже в это время.

Глава региона ответил, что самолетов и рейсов будет столько, сколько потребуется. И напомнил, если возникают точечные сложности с отсутствием билета на рейс, необходимо записаться в лист ожидания. Вопрос, как правило, решается в течение суток.

– Я ухаживаю за женщиной-инвалидом, которая не может передвигаться самостоятельно. Прежде всего, необходимо решить вопрос с пандусом в доме, поскольку в нем кроме моей подопечной проживает еще инвалид. Ну и как-то решить вопрос с компенсацией по уходу, – высказалась жительница Курильска Татьяна.

По поручению Валерия Лимаренко детальной проработкой вопроса заявительницы прямо на месте занялась министр соцзащиты Ольга Орлова. Через несколько минут было найдено решение.

– Мы договорились с Татьяной, что она оформит приемную семью и будет получать регулярные выплаты. Но на этом не остановились, предложили женщине пойти к нам соцработником, чтобы помогать и другим нуждающимся жителям района. Она согласилась, – отметила министр социальной защиты Сахалинской области Ольга Орлова.

Вопрос с оборудованием пандуса у дома губернатор поручил решить муниципалитету в течение октября.

На встрече выявились и системные проблемы. Глава региона обсудил с курильчанами также вопросы, касающиеся расселения из аварийного жилья и газификации. Сейчас на островах создается необходимая инфраструктура для использования голубого топлива в сжиженном виде.

Что касается аварийного жилья, то позиция Валерия Лимаренко до 2026 года полностью расселить все непригодное жилье, которое вошло в текущую программу и приступить к новому этапу реализации программы.

Всего в ходе встречи с жителями Курильского района, которая продолжалась традиционна два часа, поступило около двух десятков вопросов. Все взяты на контроль.

Отметим, в ходе каждой рабочей поездки по муниципалитетам области Валерий Лимаренко проводит встречи жителями. Это позволяет людям узнать о планах властей по развитию их территорий, а губернатору – получить обратную связь от населения о состоянии на территории. Открытый диалог на таких встречах – важное условие для диагностики положения дел в районе и принятия правильных управленческих решений.