Тихоокеанское
информационное агентство
5 Октября 2023
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14:09, | Новости общества Сахалина и Курил

Сахалинцев просят поддержать "Горный воздух", заявленный на народную премию "Горы России"

Сахалинцев просят поддержать

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Жители Сахалинской области могут отдать свой голос за Комплекс "Горный воздух", заявленный на народную премию "Горы России", рассказали ТИА "Острова" в региональном минспорте.

Уже стартовало стартовало онлайн-голосование премии, где "Горный воздух" представлен в пяти номинациях:

- Лучший в России горнолыжный курорт

- Лучший горнолыжный курорт для семейного отдыха

- Лучший горнолыжный курорт в черте города

- Самый событийный горнолыжный курорт

- Лучший в России горнолыжный курорт Дальневосточного ФО

 Поддержать "Горный воздух" и проголосовать можно по ссылке https://нашигоры.рф/award до 15 октября включительно.

Премия проводится в целях развития горнолыжного туризма в России, продвижения культуры активного отдыха в горах и является социально значимым проектом в рамках развития национального проекта "Туризм и индустрия гостеприимства".

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