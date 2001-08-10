В Петропавловске-Камчатском продают хрустальную вазу за 5 миллионов рублей

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Петропавловске-Камчатском на продажу выставили хрустальную вазу времен СССР. Дорогой своему сердцу предмет интерьера продавец оценил в 5 миллионов рублей, сообщает ТК "41 Регион".

По словам автора объявления, главный плюс хрустальной вазы в том, что она "наполнена гармонией" и по этой причине обязательно принесет в дом новых владельцев "частичку тепла".

"Сочетание хрусталя и полированного металла обладает прекрасным эффектом отражения, поистине лучшее, на мой взгляд, сочетание. Ваза наполнена гармонией, что придает ей некий шарм, безусловно она не оставит никого равнодушным, притягивает воодушевленные взгляды и дарит обладателю невероятные эмоции, хрусталь хранит всю любовь создателя, - заверяет продавец.

При этом чем объясняется настолько высокая стоимость хрустального изделия - не уточняется.