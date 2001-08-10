Почти 300 сахалинцев получают надбавку к пенсии за сельский стаж
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В Сахалинской области 288 пенсионеров получают повышенную пенсию за работу в сельском хозяйстве, рассказали ТИА "Острова" в региональном отделении Пенсионного фонда.
Размер страховой пенсии определяется двумя составляющими. Первая составляющая - количество пенсионных коэффициентов (индивидуальна у каждого гражданина). Вторая - фиксированная выплата. В 2023 году ее размер составляет 7 567,33 рубля. В Сахалинской области фиксированная выплата выплачивается с учетом районного коэффициента (1,4, 1,6 и 2,0) и составляет: 10 594,26 руб. (юг Сахалина), 12 107,73 руб. (Оха, Ноглики), 15 134,66 руб. (Курильские острова).
Пенсионеры, имеющие длительный стаж работы в сельском хозяйстве, могут получать надбавку - 25% к фиксированной выплате в размере 1 891,83 рубля. Такая доплата устанавливается неработающим пенсионерам - получателям страховой пенсии по старости или по инвалидности со стажем работы в сельском хозяйстве не менее 30 лет.
Неработающим сельским пенсионерам надбавка устанавливается при назначении страховой пенсии. Работающим - для получения надбавки после увольнения необходимо обратиться с заявлением в клиентскую службу Отделения Социального фонда России по Сахалинской области.
В сельский стаж считается не вся работа на селе, а только деятельность по определённым профессиям, должностям и специальностям (их более 500). Вместе с тем с 2022 года статус сельского жителя перестал быть обязательным условием для получения повышенной пенсии за сельский стаж. Теперь ранее назначенная сельскому жителю надбавка сохраняется и при переезде в город.
Получить консультации специалистов Социального фонда граждане всегда могут в центре дистанционного обслуживания ОСФР по Сахалинской области по телефону: 8-800-200-06-92 (звонок бесплатный). Режим работы центра: понедельник - пятница с 9 до 17 часов.
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