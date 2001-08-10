Тихоокеанское
информационное агентство
5 Октября 2023
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11:28, | Новости общества Сахалина и Курил

Южносахалинцы могут сегодня, 5 октября, приобрести свежую камбалу

Южносахалинцы могут сегодня, 5 октября, приобрести свежую камбалу

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Сегодня, 5 октября, жители и гости областного центра могут приобрести камбалу. Торговля свежей рыбой будет осуществляться с 14.00 до 19.00 по адресу: ул. Пограничная, 26 (возле ТЦ "Янтарь"), рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Стоимость камбалы - 81 руб/кг.

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