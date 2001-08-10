В Южно-Сахалинске состоялось заседание градостроительного совета

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

На заседании градостроительного совета рассмотрели проекты, планируемые к реализации на территории областного центра. Это проект жилой застройки в южной части города, а также благоустройство территории возле бывшего кинотеатр "Комсомолец" с обустройством кафе, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Докладчик от проектной организации ООО "Виш", которая планирует строительство группы жилых домов в южной части города в районе пересечения ул. Ленина и пр. Мира представил два варианта застройки. Они отличаются этажностью, расположением и конфигурацией зданий. Оба варианта предусматривают строительство детского сада и многоуровневых парковок.

Проект вызвал много вопросов у членов совета. Есть вопросы к организации придомового пространства, внешних пешеходных связей, а также к внешнему облику и функционалу самих объектов.

Главный архитектор города Максим Ефанов подчеркнул - это сложный земельный участок, он находится между двух магистралей, вместе с тем, это въезд в город. Члены совета сошлись во мнении, что необходимо уделить данному проекту особое внимание, взвешенно подойти к вопросу архитектурного облика. Этот комплекс будет представлять наш город, формировать первое впечатление у людей, которые едут из аэропорта и Корсакова. Также необходимо, чтобы это был современный и комфортный для проживания жилой район. Учитывая высказанные замечания и предложения члены совета рекомендовали проектировщику доработать проект.

Второй представленный проект менее объемный, но не менее значимый для города. Так, докладчик от ГАУК "Чехов-центр" представил эскизы строительства кафе и летней театральной площадки в рамках проекта "Чехов-центр. Новая сцена". Напомним, новой сценой театра будет задние бывшего кинотеатра "Комсомолец". Сейчас в нем ведется реконструкция. Преобразится и расположенный рядом сквер им. Рудановского.

В связи с преобразованиями рассматривается вариант размещения рядом со зданием круглогодичного кафе-пристройки, которое планируется использовать как театральный буфет, а также с доступом из сквера для всех желающих. Из технических характеристик - металлический каркас со светопрозрачными конструкциями из закаленного стекла.

Члены совета обсудили проект, задали интересующие вопросы, а также сформировали ряд замечаний для доработки проекта.

Напомним, в состав совета входят ведущие архитекторы области, города, представители строительных организаций, департамента архитектуры и градостроительства и других структурных подразделений муниципалитета. Все рекомендации отражены в протоколе. В соответствии с ними проектировщикам рекомендовано доработать проекты.