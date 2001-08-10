В ночь на 6 октября в Южно-Сахалинске ожидается сильный дождь

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

По информации ФГБУ "Сахалинское УГМС", в областной столице ожидается 15-29 мм осадков, местами очень сильные дожди - до 30 мм и более за 12 часов, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Утром 6 октября на реках юга Сахалина прогнозируются резкие подъемы уровня воды на 1-2 метра с выходом на пойму.

Напомним, при возникновении любых чрезвычайных ситуаций необходимо звонить по телефону 112.