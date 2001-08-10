Cахалинским школьникам рассказали о работе в уголовном розыске

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В преддверии Дня работников уголовного розыска Российской Федерации в главной библиотеке островного региона 4 октября прошел День специалиста «На страже закона». Слушателями стали учащиеся 10 «Б» кадетского класса полиции школы №8 имени генерал-лейтенанта В.Г. Асапова, рассказали ТИА "Острова" в СахОУНБ.

С приветственным словом к ребятам обратилась начальник отдела информации и общественных связей УМВД России по Сахалинской области Татьяна Шатурская. Она познакомила ребят со структурными подразделениями учреждения и его основной деятельностью.

В продолжение знакомства заместитель начальника регионального управления, начальник отдела по противодействию преступлениям, совершаемым с использованием информационно-телекоммуникационных технологий, Андрей Ким рассказал школьникам о буднях сотрудников уголовного розыска. Особый акцент специалист сделал на моральной готовности к профессии.

– В уголовном розыске нет случайных людей. Успешно выполнять работу способны только профессионалы, для которых эта служба является делом всей жизни. Поэтому очень хорошо подумайте, прежде, чем связывать свою жизнь с уголовным розыском, так как эта работа требует полной самоотдачи. Хотя эта профессия окутана ореолом романтики, но ещё больше в ней реальной опасности и трудностей, – подытожил свое выступление Андрей Ким.

О своей специфике рассказали заместитель начальника отдела по борьбе с организованной преступностью УУР УМВД России по Сахалинской области Александр Шевченко, старший оперуполномоченный управления уголовного розыска управления министерства внутренних дел РФ по Сахалинской области капитан полиции Михаил Лагутин и начальник отдела управления уголовного розыска УМВД России по Сахалинской области Евгения Капленок.