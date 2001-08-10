Тысячи сахалинских школьников поучаствуют в экскурсиях на островные предприятия

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Проект «Здесь начинается рабочий день» стал частью региональной программы детского социального туризма. Школьники из районов посещают ведущие предприятия островного региона, где знакомятся с производственными процессами, изучают технологии и методы работы, общаются со специалистами. Промышленный туризм помогает ребятам знакомиться с островной экономикой, жизнью области, а также искать свое призвание, рассказали ТИА "Острова" в региональной администрации.

– Мы делаем акцент на промышленные экскурсии и профориентацию. В проект «Здесь начинается рабочий день» вошли 10 предприятий-визиток, но наша задача – расширить перечень участников уже до конца текущего года. Важно, что мы включаем не только предприятия промышленности и сельского хозяйства, но и социальной сферы. Необходимо показать детям все возможности для их профессионального будущего у себя дома, – поделилась первый заместитель министра туризма Сахалинской области Наталия Пахолкова.

Экскурсии проходят ежедневно. Каждая группа посещает по одному объекту. Так, в рамках проекта дети побывали в Сахалинском Международном театральном центр им. А.П. Чехова. Вера, ученица девятого класса из Александровска-Сахалинска, настолько впечатлилась увиденным, что решила стать актрисой.

– Я уже посещала театр, но сегодня впервые увидела, что происходит за кулисами. Узнала, как актеры готовятся к спектаклю, какие специалисты участвуют в творческом процессе. Это очень интересно! Еще раз убедилась, что хотела бы попробовать себя в этой профессии, – поделилась девочка.

Другие ребята посетили Дальневосточную детскую железную дорогу, Сахалинский театр кукол и побывали в офисе телекомпании. Одной из локаций также стал фестиваль «Билет в будущее», на котором учащиеся познакомились с профессиями из сферы IT, строительства, ЖКХ, здравоохранения и энергетики. В ближайшие дни ребята посетят СТК «Горный Воздух» и другие объекты.

Помимо предприятий и организаций в проект планируется включить учебные заведения, готовящие профессиональные кадры для разных отраслей региона.

Экскурсии на предприятия островного региона стали частью региональной программы детского социального туризма, в рамках которой школьники из всех районов области посещают Южно-Сахалинск. В новом учебном году было решено оставить традиционный развлекательный блок, предусматривающий посещение самого большого на Дальнем Востоке аквапарка «Аква Сити». Также сохранили формат интеллектуальной игры «Мозгобойня», изменив только ее тематику. Теперь все школьники, собравшись в одном большом зале, смогут проверить полученные в рамках промышленных экскурсий знания.

Напомним, программа детского социального туризма реализуется в Сахалинской области по инициативе губернатора Валерия Лимаренко. В 2021 году участие в проекте приняли 2,5 тысячи школьников. В 2022 году в бесплатное путешествие отправилось свыше 20 тысяч островных детей. С начала 2023 года – более 27 тысяч ребят. К концу года количество экскурсантов превысит 30 тысяч человек.

Реализацию программы координирует региональное министерство туризма. Партнёрами являются областные министерства культуры, образования и социальной защиты, агентство по развитию человеческого капитала, пассажирская компания «Сахалин» и АО «Сахпасфлот», а также предприятия, участвующие в профориентационном блоке проекта.