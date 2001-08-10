Еще 100 домовладений в Южно-Сахалинске готовятся принять газ

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Жителей областного центра, проживающих в частных домах на территориях, имеющих техническую возможность газификации, призывают не затягивать с оформлением документов на подключение к газу. У домовладельцев еще есть время встретить зиму с экологичным и экономным топливом. Такой возможностью в этом году воспользовались 575 абонентов. Сейчас еще 100 домовладений готовятся принять газ, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Отметим, только запуск комплекса сетей газораспределения в планировочном районе Владимировка этим летом обеспечил техническую возможность для подключения к голубому топливу порядка 500 земельных участков, 106 домохозяйств уже газифицированы. Жителей Владимировки призывают быть активнее и обращаться в офис компании «Газпром газораспределение Дальний Восток», чтобы успеть газифицировать свои дома к зиме. Перечень частных домовладений Владимировки, имеющих возможность газификации размещен на официальном сайте администрации города.

Газификация городского округа - одно из ключевых направлений деятельности администрации Южно-Сахалинска, которое находится на контроле мэра Сергея Надсадина, регионального координатора проекта партии «Единая Россия» «Зеленая экономика». Работы осуществляются при поддержке областного правительства и губернатора Валерия Лимаренко. Всего на сегодняшний день в областном центре пользуются газом уже более 11017 абонентов: 5118 домовладений и 5899 квартир.

Чтобы подключить дом к газопроводу, южносахалинцам необходимо обратиться в офис компании «Газпром газораспределение Дальний Восток» по адресу: пр. Победы, 39. Также подать заявку можно в режиме онлайн на сайте Газпрома, единого оператора газификации, либо через портал Госуслуг. В случае если заявка уже ранее подана в Газпром, но договор не заключен (неполный пакет документов, неправильно указаны данные и пр.), необходимо обратиться за уточнением статуса заявки по телефонам: 49-63-32, 49-63-33.

Подчеркнем, самым главным этапом газификации является подготовка домовладения к приему газа - это строительство внутридворового газопровода по территории участка и обустройство внутридомового газового оборудования (котел, плита, счетчик). Специалисты рекомендуют начать процедуру одновременно с оформлением договора. Также в целях безопасности важно установить систему аварийного отключения и газоанализатор. Список компаний, в которые можно обратиться за проектированием и строительно-монтажными работами, размещен на портале министерства энергетики Сахалинской области.

Получить консультацию о догазификации можно в департаменте городского хозяйства Южно-Сахалинска по телефону: 300-584 (доб. 1, 4, 6, 7) в рабочие дни с 09.00 до 17.00 (перерыв с 13.00 до 14.00).

Подробный алгоритм газификации частных домовладений представлен на официальном сайте администрации Южно-Сахалинска.