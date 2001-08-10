Более трех тысяч многодетных семей в Сахалинской области получили выплату на улучшение жилищных условий
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Выплата предназначена для многодетных семей, у которых площадь жилья меньше установленной нормы на одного человека. Право на социальную помощь возникает при рождении третьего ребенка или последующих детей начиная с 1 января 2013. При покупке или строительстве жилья многодетной семье предоставляется пособие в размере 50 процентов его стоимости, но не более 2 миллионов рублей. Данная мера поддержки реализована в рамках национального проекта «Демография», который запущен по инициативе президента В.В.Путина, рассказали ТИА "Острова" в региональном министерстве социальной защиты.
Многодетная семья Соловьевых после рождения третьего ребенка приняла решение, что пора увеличивать жилплощадь.
- Без этой соцподдержки мы вряд ли бы смогли сами приобрести жилье, она для нас была очень существенной. У нас появилась цель приобрести квартиру. Сложностей в получении выплаты не было никаких, да и набор документов был минимальный, - поделилась Светлана Соловьева.
Даже самый юный член семьи Соловьевых Артем рассказал о своих планах на дизайн собственной комнаты: "В моей комнате будут красные обои, потому что это мой любимый цвет и много наклеек динозавров. Я просто очень сильно люблю динозавров" - рассказал Артем.
- Важное условие для получения выплаты – мама или отец должны родиться и прожить на территории Сахалинской области не менее 10 лет. Также льгота предоставляется семьям, в которых родители не рождены, но прожили на островах не менее 20 лет.
Ведь Президент РФ Владимир Путин считает поддержку семей с детьми безусловным приоритетом для государства. Он неоднократно говорил, что многодетные семьи олицетворяют российские ценности, - прокомментировала руководитель Центра социальной поддержки Сахалинской области Александра Макарова.
В 2022 году мера социальной поддержки была предоставлена 297 семьям. За 8 месяцев 2023 года выплата была предоставлена 180 семьям на общую сумму свыше 327 млн. рублей.
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