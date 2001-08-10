Тихоокеанское
информационное агентство
5 Октября 2023
Сейчас 02:17
99,46|104,30|66,91
К новому автобусному парку в Южно-Сахалинске планируется обустроить удобные подъездные пути
14:30, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил

После неудачи амурской миссии "Роскосмос" думает ускорить лунные программы

После неудачи амурской миссии

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

«Роскосмос» не думает сворачивать лунную программу после неудачи со станцией "Луна-25", запущенной в Амурской области. Такой информацией поделился глава госкорпорации Юрий Борисов, пишет ИА "Порт Амур".

- Никто не собирается складывать руки, и мы полны решимости продолжать лунную программу. Более того, рассматриваем возможность сдвинуть миссии «Луны-26» и «Луны-27» влево, чтобы как можно быстрее получить необходимые нам результаты, — приводятся слова Борисова в телеграм-канале «Роскосмоса».

Таким образом, рассматривают вариант проведения полетов следующих автоматических станций в более ранние сроки.

Комментарии - 0

Авторизоваться

Еще материалы в рубрике:

Новости общества Сахалина и Курил

    Это читают

      Выбор редакции

      Мои острова - моё будущее

      Аналитика

      Опрос

      Как вы сейчас сохраняете сбережения?