Южносахалинцам предлагают принять участие в опросе по развитию корпоративного спорта

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Ассоциация развития корпоративного спорта организует исследование о динамике развития корпоративного спорта в организациях и предприятиях, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Анкетирование несет полностью анонимный характер и не предусматривает сбор и хранение персональной информации об участниках опроса (ФИО, телефонов, и т.д.). Среднее время заполнения анкеты составляет порядка 10 минут. Пройти опрос южносахалинцы могут до 20 октября на сайте проекта.

Ассоциация создана для объединения усилий представителей отрасли в вопросах вовлечения экономически активного населения страны и членов их семей в систематические занятия физической культурой и спортом. Развитие корпоративного спорта в компаниях служит достижением национальных приоритетов, заявленных президентом России Владимиром Путиным.