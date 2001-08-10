Южносахалинцам предлагают принять участие в опросе по развитию корпоративного спорта
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Ассоциация развития корпоративного спорта организует исследование о динамике развития корпоративного спорта в организациях и предприятиях, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.
Анкетирование несет полностью анонимный характер и не предусматривает сбор и хранение персональной информации об участниках опроса (ФИО, телефонов, и т.д.). Среднее время заполнения анкеты составляет порядка 10 минут. Пройти опрос южносахалинцы могут до 20 октября на сайте проекта.
Ассоциация создана для объединения усилий представителей отрасли в вопросах вовлечения экономически активного населения страны и членов их семей в систематические занятия физической культурой и спортом. Развитие корпоративного спорта в компаниях служит достижением национальных приоритетов, заявленных президентом России Владимиром Путиным.
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