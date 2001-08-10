Тихоокеанское
информационное агентство
5 Октября 2023
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11:28, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил

Крупного медведя ищет полиция и охотнадзор в Приморье

Крупного медведя ищет полиция и охотнадзор в Приморье

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Информация о том, что медведь гуляет по улицам Лесозаводска появилась накануне в сети. В доказательство произошедшего очевидцы опубликовали видео хищника, расхаживающего по парку города. В связи с этим сотрудники полиции предупреждают граждан об опасности выхода в лес, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу УМВД России по Приморскому краю.

По факту информации о замеченном медведе полицейские проводят проверку. Для проведения поисковой операции в муниципалитет выехала специальная группа из числа сотрудников полиции и специалистов охотнадзора. О происшествии проинформированы все заинтересованные службы.

Охотников и местных жителей просят не выходить в опасный участок лесного массива.

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