Последствия подтопления в школе № 23 в Южно-Сахалинске полностью устранят к середине декабря
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Школу №23 в Южно-Сахалинске продолжают восстанавливать после обрушившегося на город тайфуна. Полностью ремонт планируется завершить в середине декабря. К сегодняшнему дню в образовательном учреждении отмыли и осушили помещения, вывезли поврежденное оборудование и принесенный водой грунт, восстановили электроснабжение. Сейчас в школе выполняют гидроизоляцию, отделочные работы, меняют инженерные сети, рассказали ТИА "Острова" в региональном правительстве.
Работы на объекте проконтролировали губернатор Валерий Лимаренко и мэр областного центра Сергей Надсадин. Несмотря на урон от тайфуна, обучение в школе продолжилось в очном формате – основной фронт работ развернут на цокольном этаже, где располагаются пищеблок, обеденный зал и гардероб. Поэтому губернатор и мэр смогли пообщаться не только со строителями, но и с сотрудниками школы и родителями учеников.
– Не ожидали таких сильных последствий. Думали, откачаем воду, помоем и все. Но когда вошли, здесь были катакомбы. Большие и неподъемные холодильники, прикрученные к стенам, все плавали. Их вырвало. Спасали школу всем нашим дружным коллективом. Мы, конечно, приложили все силы и старания, чтобы открыть учебный год. Приняли 1100 детей, – рассказала директор образовательного учреждения Валентина Шереметьева.
– От всех родителей выражаю огромную благодарность, что школа начала работать в очном формате. Все-таки выпускным классам нужно готовиться к экзаменам. Учителя у нас – умнички, они стараются, – сказала мама одного из учеников.
Школьную столовую временно разместили в актовом зале, организовали привозное питание. Кроме того, на первом и третьем этажах обустроили большие стационарные буфеты. Установили кулеры для воды.
– Мы стараемся для наших детей, поэтому все работы необходимо выполнить качественно. Хорошо, что удалось быстро привести школу в порядок и начать учебный год. Теперь необходимо завершить капитальные работы. Предусмотреть необходимую гидроизоляцию, чтобы исключить подтопления здания в будущем. Будем вам и дальше в этом помогать, – обратился к директору школы Валерий Лимаренко.
– Восстановительные работы в школе начались сразу же после прохождения сентябрьского циклона. От последствий стихии больше всего пострадал цокольный этаж, где размещены столовая и гардероб. Было проведено обследование помещений. По итогам осмотра принято решение капитально их отремонтировать. Руководство школы сделало все необходимое, чтобы работы были организованы в кратчайшие сроки. Они не мешают учебному процессу. С учетом выявленных недостатков и дополнительных работ все ремонтные мероприятия завершатся в середине декабря, – подчеркнул мэр областного центра Сергей Надсадин, который в первые часы после стихии в ночь на 1 сентября посетил школу.
Напомним, школа № 23 в Южно-Сахалинске была повреждена в результате циклона 1 сентября. Произошло затопление цокольного этажа. Пострадали помещения пищеблока, обеденного зала, гардеробные, электрощитовая, складские и хозяйственные помещения, коридоры и лестничная клетка. Восстановительные работы были начаты незамедлительно, закуплено технологическое оборудование. Неделю образовательное учреждение работало в дистанционном формате.
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