За сбор грибов сахалинцы могут сесть в тюрьму

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

12 октября начнёт действовать пункт Уголовного кодекса РФ, устанавливающий ответственность за порчу или разрушение редких видов растений и грибов. Максимальное наказание - девять лет заключения и штрафы до 3 миллионов рублей, пишет astv.ru.

Эти поправки в Уголовный кодекс предложил президент Владимир Путин в апреле 2023 года. По новому закону целенаправленное уничтожение или повреждение, а также неправомерный сбор, покупка, хранение, транспортировка, отправка или торговля редкими видами грибов и растений повлечёт за собой тюремное заключение.

Если деяние совершено с использованием служебных полномочий или публично в соцсетях, то наказание может достигать 6 лет тюрьмы и 2 миллионов рублей штрафа.

Торговля редкими видами грибов через СМИ или интернет грозит заключением на срок до 5 лет и штрафом в 1,5 миллиона рублей. При злоупотреблении служебным положением наказание может увеличиться до 7 лет и 3 миллионов рублей штрафа.

Наиболее строгое наказание ожидает тех, кто действовал в составе группы по заранее обдуманному плану. В этом случае возможно лишение свободы на срок до 9 лет и 3 миллиона штрафа.

Вероятно, при случайном сборе вас не накажут или назначат только административный штраф. Но при попытке масштабного сбора и продажи редких грибов последствия будут более серьезными.

Какие краснокнижные грибы не стоит трогать на Сахалине

Astv.ru выбрал из закона виды, которые можно встретить на Дальнем Востоке, в том числе на Сахалине и Курилах.

Трутовик разветвленный (зонтичный) или гриб-баран: имеет необычный для гриба вид. Плодовые тела в количестве до 200 штук срастаются воедино, образуя красивый разветвлённый куст. Съедобный.

Феллинус дубовый или Меланопория дубовая: плодовые тела многолетние, копытообразные. Поверхность шляпки у молодых почти бархатистая, позднее покрыта толстой блестящей коркой. Растёт на живых стволах дуба в местах поранений. Вызывает бурую, деструктивную гниль.

Порфировик ложноберезовиковый: он из типа условно-съедобных грибов. Входит в состав семейства болетоловых. Название своё получил из-за специфической окраски. В народе гриб имеет другое название — буровик (из-за цвета).

Грифола курчавая: плодовые тела грибов диаметром до 80 см и массой до 10 кг. Они состоят из многочисленных плоских, тонких, полукруглых или лопатообразных шляпок 0,5-10 см диаметром, сидящих на повторно ветвящихся ножках, которые сливаются в общее основание. Распространён в широколиственных лесах у основания старых дубов, реже клёнов (на юге у буков и каштанов), встречается редко, не ежегодно.

Ежовик альпийский, гребенчатый, корраловидный: беловато-розоватые грибы. Внешне напоминает кораллы. Съедобный.

Болет красно-жёлтый

Микоризный симбионт дуба. Обитает в широколиственных лесах паркового типа с изреженным подлеском и разнотравно-злаковым травяным покровом. Малоизучен, поэтому считается несьёдобным.

Вешенка (Плевротус) семгово-соломенная

Растёт на старой древесине лиственных пород деревьев. Съедобный гриб низкого качества.