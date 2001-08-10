За сбор грибов сахалинцы могут сесть в тюрьму
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
12 октября начнёт действовать пункт Уголовного кодекса РФ, устанавливающий ответственность за порчу или разрушение редких видов растений и грибов. Максимальное наказание - девять лет заключения и штрафы до 3 миллионов рублей, пишет astv.ru.
Эти поправки в Уголовный кодекс предложил президент Владимир Путин в апреле 2023 года. По новому закону целенаправленное уничтожение или повреждение, а также неправомерный сбор, покупка, хранение, транспортировка, отправка или торговля редкими видами грибов и растений повлечёт за собой тюремное заключение.
Если деяние совершено с использованием служебных полномочий или публично в соцсетях, то наказание может достигать 6 лет тюрьмы и 2 миллионов рублей штрафа.
Торговля редкими видами грибов через СМИ или интернет грозит заключением на срок до 5 лет и штрафом в 1,5 миллиона рублей. При злоупотреблении служебным положением наказание может увеличиться до 7 лет и 3 миллионов рублей штрафа.
Наиболее строгое наказание ожидает тех, кто действовал в составе группы по заранее обдуманному плану. В этом случае возможно лишение свободы на срок до 9 лет и 3 миллиона штрафа.
Вероятно, при случайном сборе вас не накажут или назначат только административный штраф. Но при попытке масштабного сбора и продажи редких грибов последствия будут более серьезными.
Какие краснокнижные грибы не стоит трогать на Сахалине
Astv.ru выбрал из закона виды, которые можно встретить на Дальнем Востоке, в том числе на Сахалине и Курилах.
Трутовик разветвленный (зонтичный) или гриб-баран: имеет необычный для гриба вид. Плодовые тела в количестве до 200 штук срастаются воедино, образуя красивый разветвлённый куст. Съедобный.
Феллинус дубовый или Меланопория дубовая: плодовые тела многолетние, копытообразные. Поверхность шляпки у молодых почти бархатистая, позднее покрыта толстой блестящей коркой. Растёт на живых стволах дуба в местах поранений. Вызывает бурую, деструктивную гниль.
Порфировик ложноберезовиковый: он из типа условно-съедобных грибов. Входит в состав семейства болетоловых. Название своё получил из-за специфической окраски. В народе гриб имеет другое название — буровик (из-за цвета).
Грифола курчавая: плодовые тела грибов диаметром до 80 см и массой до 10 кг. Они состоят из многочисленных плоских, тонких, полукруглых или лопатообразных шляпок 0,5-10 см диаметром, сидящих на повторно ветвящихся ножках, которые сливаются в общее основание. Распространён в широколиственных лесах у основания старых дубов, реже клёнов (на юге у буков и каштанов), встречается редко, не ежегодно.
Ежовик альпийский, гребенчатый, корраловидный: беловато-розоватые грибы. Внешне напоминает кораллы. Съедобный.
Болет красно-жёлтый
Микоризный симбионт дуба. Обитает в широколиственных лесах паркового типа с изреженным подлеском и разнотравно-злаковым травяным покровом. Малоизучен, поэтому считается несьёдобным.
Вешенка (Плевротус) семгово-соломенная
Растёт на старой древесине лиственных пород деревьев. Съедобный гриб низкого качества.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости общества Сахалина и Курил
Это читают
12:24 29 Сентября В Сахалинской области проживают почти 105 тысяч островитян, старше 60 лет
- 15:07 28 Сентября В Южно-Сахалинске завершен ремонт улицы Крайняя
15:26 29 Сентября Развитие кадрового потенциала в регионе обсудили на форуме "Нефть и газ Сахалина"
10:39 29 Сентября Стандарт уборки дворов и качество ремонта подъездов проверили в Охе
16:17 8 Сентября В Южно-Сахалинске вводятся временные ограничения движения на перекрестах пр. Мира с ул. Поповича и ул. Емельянова
10:59 19 Сентября Рыбу, добытую у берегов Сахалина, начали тщательнее проверять на радиацию
14:15 6 Сентября Почти 1000 кандидатов в депутаты поборются за доверие сахалинцев и курильчан на сентябрьских выборах
15:13 15 Сентября За первое полугодие на Сахалине заготовлено более 100 тысяч кубометров лесоматериалов
Выбор редакции
- 15:38 Вчера Более трех тысяч многодетных семей в Сахалинской области получили выплату на улучшение жилищных условий
- 10:35 3 Октября На Сахалине задержаны браконьеры, добывшие более 5000 трепангов
- 14:52 2 Октября Сахалинские чир спортсмены разыграли медали региональных состязаний
- 10:39 29 Сентября Стандарт уборки дворов и качество ремонта подъездов проверили в Охе
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
09:37 12 Июля Безопасно ли подключаться к открытой сети Wi-Fi?
12:05 14 Мая Мэрия Южно-Сахалинска заявила, что при развитии застроенных территорий прежде всего учитываются интересы людей
11:59 13 Мая На Сахалине пройдет климатическая неделя
10:25 4 Мая Сахалинские приставы призывают островитян быть бдительными
Опрос
Как вы сейчас сохраняете сбережения?