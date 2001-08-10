В Сахалинской области для мам с детьми предусмотрен ряд мер поддержки

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

На Сахалине и Курилах особое внимание уделяется помощи населению. В регионе функционирует около 200 мер социальной поддержки. Одно из главных направлений — материнство и детство. Благодаря нацпроекту «Демография» и различным областным программам для беременных и мам в декрете существуют льготы, соцвыплаты и даже помощь в переобучении и поиске работы.

От беременности до родов

Врасти начинают заботиться о женщинах уже на этапе беременности. Все жительницы Сахалинской области могут получать ежемесячную выплату на питание и витамины, которая составляет 2624 рубля. Мера поддержки предоставляется по поручению президента в рамках проекта «Демография».

Жительницы отдаленных районов таких, как Оха и Курильские острова, в сроке от 36 недель могут компенсировать средство, затраченные на санаторно-курортное лечение. Сумма составляет до 48 тыс. рублей на путевку.

Молодые семьи, которые имеют статус малоимущих, могут вернуть до 20 тыс. рублей на покупку коляски. Также можно возместить до 10 тыс. рублей на товары для новорождённых.

Чтобы получить выплаты, необходимо подать заявление в отделении соцзащиты по месту жительства. А записаться на прием можно прямо на сайте Центра социальной поддержки.

Материнский капитал

Ключевой мерой поддержки, безусловно, является маткапитал. Помимо федеральных средств, семьи в Сахалинской области могут рассчитывать и на региональные выплаты.

С января 2020 года размер маткапитала в регионе составляет 250 тыс рублей. Она полагается на рождение второго и последующих детей. Кроме того, маткапитал могут получить женщины, которые родили первого малыша. Сумма составляет 150 тысяч. Сначала выплату могли получить только молодые мамы до 25 лет. Теперь же ограничения на возраст сняты.

Ещё одна выплата, которая полагается женщинам вне зависимости от уровня дохода, это средства на рождение первого ребенка в размере 54 444 рубля.

Региональный капитал можно потратить различными способами. Например, часть суммы можно получить в виде единовременной, ежеквартальной или ежемесячной выплат. Они составляют 30 тысяч, 15 тысяч и 5 тысяч рублей соответственно.

Также маткапитал можно потратить на улучшение жилищных условий, погасив часть суммы ипотеки или кредита. Входит в этот критерий и ремонт, за который можно получить компенсацию из средств капитала.

Ещё средства можно потратить на оплату лечения детей и родителей.

Образование детей тоже может быть оплачено материнским капиталом. Средства можно направить на учебу любого ребенка в семье, даже если сертификат оформлен на его брата или сестру. На школу, вуз или колледж деньги можно потратить после того, как ребенку, на которого выдан сертификат, исполнится 3 года. На момент начала обучения сахалинцу или курильчанину не должно быть более 25 лет.

Также маткапитал можно потратить на товары и услуги для социальной адаптации детей инвалидов или на покупку транспорта.

Как рассказала мама троих детей из Южно-Сахалинска Наталья, материнский капитал помог семье обзавестись собственным домом. Также местные жители получают ежемесячную выплату, как многодетная семья. Женщина отметила, что такая забота от государства является хорошим подспорьем для семьи.

Для оформления выплаты необходимо обратиться в отделение Центра соцподдержки. Также это можно сделать через портал Госуслуг.

Карьера в декрете

Власти Сахалинской области предусмотрели для мам в декрете возможность бесплатно пройти переобучение, получить допобразование. Также в регионе действуют социальные контракты, чтобы мамы могли открыть свое дело.

Внимание матерям лично уделяет губернатор Валерий Лимаренко. Он проводит приемы граждан, где помогает им решать насущные проблемы. Глава региона отказывает помощь в поиске работы для мам и устройстве детей в детсад или школу.