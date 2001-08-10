Сахалинцы смогут увидеть все серии драмеди "Лада Голд"
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В онлайн-кинотеатре KION от экосистемы МТС 1 октября состоялась премьера сериала «Лада Голд» режиссера Никиты Власова, известного по фильму «Мажор в Сочи».
Производством проекта занимались Продюсерская компания «Среда» и онлайн-кинотеатр Иви. Главные роли в сериале исполнили Павел Прилучный, Даниил Воробьев, а также Роман Евдокимов, Эльдар Калимулин, Стася Милославская и Анна Богомолова. Все эпизоды уже доступны в онлайн-кинотеатре KION от экосистемы МТС.
Внуки когда-то кровных врагов Артур и Павел отправляются в приключение всей жизни на Lada-21043, полностью сделанной из бандитского золота. Артур — внук криминального авторитета Мидаса — вынужденно возвращается из Нидерландов в Россию на похороны деда. Павел — внук известного на весь Тольятти милиционера-героя Огурцова, увяз в проблемах с родными, девушкой и деньгами. За золотой ладой и за парнями охотятся только что вышедшие из тюрьмы главари трех бандитских группировок — Лысый, Буба и Гришка-певец. Но значительно опаснее их — протеже Мидаса, беспредельщик Шамрай, который пойдет на все, чтобы вернуть себе золото, влияние и власть. Артур и Павел вынуждены стать друзьями, чтобы спастись, ответить за поступки дедов и, возможно, найти любовь.
Эльдар Калимулин, актер: «Мы сняли криминальную комедию, — мне кажется, зрители по таким соскучились. Мой герой Паша напоминает чем-то маленького ужа на сковороде: извивается, пытается выжить и ужалить никого не может. Он шел по жизни неверным путем, у него очень сложное прошлое, но в глубине души Паша — человек добрый и хороший. Поэтому золотая машина «открывает» ему глаза на мир: нужно следовать по пути дедушки-милиционера, помогать людям, не бросать их в беде».
Действие в сериале происходит параллельно в 90-х и 2020-х, и если современность снята на обычную цифровую камеру, то сцены из прошлого стилизованы под ностальгическую пленку VHS. 30 лет назад Тольятти правили преступники всех мастей, а противостоять им мог только честный Огурцов, положивший жизнь на борьбу со злом.
Никита Власов выступил режиссером и автором сценария проекта, соавтором стал Егор Чичканов, продюсерами — Вадим Соколовский, Илья Бурец, Василий Балашов, Александр Цекало и Иван Самохвалов.
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