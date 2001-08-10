Туристическая привлекательность Сахалина осталась на уровне прошлого года
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Туристическая привлекательность Сахалина в летний период остается на уровне прошлого года. Наибольший прирост путешественников минувшим летом показали Мурманская и Амурская области. В сравнении с сезоном 2022 года приток туристов в эти регионы составил 39% и 17% соответственно. Больше всего гостей на острове встречают из Москвы, Санкт-Петербурга и Краснодарского края, но активно приезжают туристы и из соседних дальневосточных регионов, выяснили эксперты МегаФона на основе анализа обезличенных данных абонентов.
По общему количеству принятых туристов по-прежнему лидирует Краснодарский край. Второе место занимает Москва, а замыкает тройку лидеров Санкт-Петербург. В пятерку самых популярных регионов также вошли Дагестан и Татарстан. Камчатский край занимает 76 место в общероссийском рейтинге.
При этом лидером роста минувшего летнего сезона стала Мурманская область, которую в летние месяцы посетили на 39% больше россиян, чем за аналогичный период прошлого года. В первую очередь в эти месяцы туристов интересовали озера для рыбалки — Воче-Ламбина, Имандра, Чунозеро и другие, а также река Кола, где организуются сплавы для любителей экстрима.
Следом в рейтинге идет Амурская область (+17%). Одной из главных точек притяжения в регионе стал космодром Восточный, где этим летом состоялось несколько пусков, что повысило популярность экскурсий на высокотехнологичный объект. Аналогичный рост демонстрирует и Дагестан (+17%), здесь россиян особенно привлекают гора Тарки-Тау, Сулакский каньон и бархан Сарыкум.
По 16% прибавили Забайкальский край и Калининградская область. В Забайкалье летом туристы посещали систему Ивано-Арахлейских озер, национальный парк «Алханай» и ленд-арт парк «Тужи». А в Калининградской области — остров Иммануила Канта в центре столицы региона, поселок-курорт Отрадное и город-курорт Зеленоградск.
Регионами с наиболее активно путешествующими жителями по итогам лета стали Москва (снижение на 2% год к году), Санкт-Петербург (+2%), и Самара (+5%): их жители посещали другие части страны чаще всего. В топ-5 также вошли туристы из Югры (+5,5%) и Башкирии (+7%).
По данным МегаФона, сахалинцы в этом году стали активнее ездить по стране – динамика составила более 8%. Наиболее активны те, кому от 31 до 45 лет, на них приходится более половина всех поездок (51%). Еще порядка 28% любителей внутрироссийского туризма — это жители Сахалина группы 50+. В путешествиях по России россияне тратят на 10% больше интернет-трафика, чем в домашнем регионе.
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