В Сахалинской области стартовала массовая вакцинация от гриппа

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Массовая вакцинация от гриппа стартовала в Сахалинской области 1 сентября. Специалисты прогнозируют, что до конца осени прививки поставит не менее 60 процентов населения региона – приём граждан ведётся во всех поликлиниках, ФАПах и амбулаториях. Дополнительные мобильные пункты установлены в общедоступных местах.

Мобильный комплекс на площади Победы ежедневно посещают от 80 до 100 человек. Передвижной центр работает без выходных – в любой день сюда обращаются желающие сделать прививку.

– Наш комплекс оснащён всем необходимым. Здесь несколько помещений: в одном проводится осмотр, в другом - вакцинация. Процедура занимает не больше 5 минут, поэтому больших очередей около машины никогда не бывает, – рассказала фельдшер Нина Даниленко.

Вакцинация проводится также на основе поступающих от предприятий и трудовых коллективов заявок. Состав вакцины ежегодно обновляется Всемирной организацией здравоохранения в соответствии с циркулирующими штаммами.

– Мы уже сейчас видим подъём респираторных инфекций, который достигнет своего пика в конце ноября. Ещё одна волна – основная – ожидается с приходом весны. Важно успеть сделать прививку до появления первых симптомов заболевания или уже через несколько недель после него. Организму важно дать восстановиться, чтобы снова начать вырабатывать иммунитет после вакцинации, – прокомментировала заместитель директора лечебного департамента министерства здравоохранения Сахалинской области Ирина Хегай.

Вакцинация доступна всем островитянам без предварительной записи. Маломобильные граждане также могут защититься от гриппа в домашних условиях. Благодаря поставкам транспорта в рамках программы модернизации первичного звена нацпроекта «Здравоохранение» у медицинских работников есть возможность приезжать к пациентам на дом, доставлять лекарства и проводить необходимые процедуры.