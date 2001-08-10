К созданию Тихоокеанского медицинского кластера на Сахалине присоединится Российская академия наук

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Сегодня академики РАН подтвердили свое участие в реализации одного из главных проектов островного региона – Тихоокеанского медицинского кластера. Соответствующие договоренности были достигнуты между губернатором Валерием Лимаренко и представителями медицинского отделения Российской академии наук. Встреча, посвященная развитию островного здравоохранения, состоялась в стенах областного правительства, рассказали ТИА "Острова" в региональном правительстве.

– Сердцем медицинского кластера станет консультативно-диагностический центр – новый корпус, строительство которого завершат в следующем году. Там планируется сконцентрировать самые современные медицинские технологии и решения для лечения и реабилитации пациентов. Кроме того, сахалинцам и гостям острова будут доступны санаторно-оздоровительные услуги – в регионе откроют новые учреждения для лечения и отдыха, которые будут использовать на благо людей всё многообразие природных богатств Сахалина. Принципиальным для нас остается вопрос подготовки кадров. Необходимо не только привлекать специалистов международного уровня, но и повышать квалификацию островных врачей, – отметил Валерий Лимаренко.

– Считаем, что вопрос подготовки кадров имеет особое значение для Сахалинской области. Мы будем работать с теми специалистами, которые уже имеют диплом – это ординатура, аспирантура, докторантура, повышение квалификации. Согласно нашей новой программе, мы будем обучать ваших врачей у нас, а также отправлять к вам наших специалистов. Таким образом будет проходить обмен знаниями и опытом, – подчеркнул академик РАН Валерий Береговых.

Запуск кластера позволит островным врачам внедрять эксклюзивные медицинские методы, ранее возможные только в крупных научных центрах страны.

Проект семиэтажного корпуса, в котором будут сконцентрированы медицинские мощности кластера, создавался с учетом повышенных требований – лечебный функционал должен сочетаться с комфортом пациентов и условиями работы специалистов.

Также в следующем году заработает ПЭТ/КТ – позитронно-эмиссионная томография – один из самых информативных методов в ранней диагностике серьезных заболеваний: кардиологических, неврологических, онкологических. А островитянам станут доступны самые современные виды диагностики – расширение функционала онкологической службы является еще одним направлением кластера.

РАН будет заниматься привлечением экспертов, специалистов и учреждений для участия в создании и работе Тихоокеанского медицинского кластера.

Действующий договор о сотрудничестве между Сахалинской областью и медицинским отделением Российской академии наук был подписан в 2019 году. В ближайшее время он будет дополнен с учетом новых задач. Документ откроет для островного региона широкие возможности международного сотрудничества.

В ходе встречи прозвучали вопросы сотрудничества Сахалинской области со странами СНГ через международную рабочую группу по биоэтике, доказательной медицине при Межпарламентской ассамблее Содружества Независимых Государств. Кроме того, было предложено создать на Сахалине филиал Тихоокеанского государственного медицинского университета – одного из крупнейших медвузов Дальнего Востока.