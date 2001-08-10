В Южно-Сахалинске этой осенью высадят 100 деревьев сакуры

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Всего за теплый период в этом году в Южно-Сахалинске высадили более 450 экземпляров деревьев и кустарников. Сейчас в городе приступили к подготовке скверов и зеленых насаждений к холодному времени года. Сотрудники МБУ «Зеленый город» и подрядные организации готовят саженцы многолетних культур, декоративных кустарников и молодых деревьев к осенней посадке, а также убирают однолетние растения, опавшую листву, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Как рассказала начальник МКУ «Управление охраны окружающей среды и озеленения города Южно-Сахалинска» Ольга Высоцкая, в рамках осенних озеленительных работ в городе будет дополнительно высажено 100 молодых сакур и более 1000 декоративных кустарников. Кроме того, в течение летнего сезона в областном центре появились 250 экземпляров дуба красного, 50 рябин, клены и черемухи, а также кустарники сирени, кизильника, свидины.

С наступлением допустимых температур специалисты приступят к высадке луковиц тюльпанов: скверы Южно-Сахалинска в следующем году украсят порядка 80 тыс. цветов этого вида.

В ноябре рабочие подрядных организаций начнут укрывать кустарники специальным материалом, подвязывать молодые деревья, связывать одиночные кустарники, а также устанавливать конструкции, защищающие растения (живые изгороди) от снега. Такие работы проведут в скверах областного центра, вдоль пешеходных зон, где это необходимо.

Кроме того, в областном центре ведется очистка улиц города и общественных пространств от сухостойных и аварийных деревьев. В этом году администрацией города были заключены контракты по уборке сухостоя и корчеванию пней. Работы проходят при благоприятных погодных условиях и допустимой ветровой нагрузке. Каждое дерево обследует комиссия, состоящая из специалистов структурных подразделений администрации города.

Отметим, в областном центре насчитывается 44 общественных пространства. За их состоянием следят подрядные организации, с которыми муниципалитетом заключены контракты.