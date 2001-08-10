В администрации Южно-Сахалинска объявлен конкурс на включение в кадровый резерв

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Информация о требованиях к кандидатам и о необходимых документах размещена на официальном сайте администрации города в разделе - "Прием на работу - Конкурсы".

Документы принимаются в срок до 13 октября 2023 года по адресу: Южно-Сахалинск, ул. Ленина,173, каб. 312 (Департамент кадровой политики) тел. 300-913, доб. 5 (рабочие дни с 09.00 до17.15 ежедневно, пятница с 09.00 до 17.00).