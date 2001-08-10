На Сахалине стартовал проект

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Старт совместному проекту регионального министерства образования и Сахалинского госуниверситета «500 школьников», организованному по инициативе губернатора Валерия Лимаренко, сегодня дали в Южно-Сахалинске. В ТДЦ «Столица» собрались 660 старшеклассников, которые будут углубленно изучать математику, физику, химию, биологию и информатику перед поступлением в вузы.

– Я очень рад, что к нашему проекту «500 школьников» такой большой интерес. Мы не ограничиваем число участников проекта, не смотря на его название. Убежден, что сидящие сегодня в этом зале ребята целеустремленные, желающие добиться больших результатов и готовые всерьез идти к своей цели люди. Мы поможем вам получить необходимые знания и подготовиться к поступлению в высшие учебные заведения. Потому что Сахалинская область – очень перспективный и динамично развивающийся регион. И мы хотим, чтоб вакансии в перспективных сферах и направлениях занимали именно жители Сахалинской области - все вы. Занятия с лучшими преподавателями вуза помогут вам раскрыть свой потенциал, – обратился к старшеклассникам губернатор Валерий Лимаренко.

В проект «500 школьников» уже вошли 22 школы областного центра. 659 учащихся 10 и 11 классов будут углубленно обучаться по таким дисциплинам, как «Математика» и «Физика», «Химия», «Биология» и «Информатика». Лекции будут проходить в аудиториях Сахалинского государственного университета.

- Мы усиленно готовились к проекту, приобрели необходимое оборудование, придумывали как сделать пространство удобным для вас. Мы рады, что вы будете у нас обучаться, участвовать в исследовательских проектах, работать в лабораториях и сделаем все, чтобы результаты этой работы оказались значимы и для вас, и для нашего региона. С вами будут работать лучшие преподаватели, задача которых не просто дать вам знания, но и показать, какие возможности открывает наука. Вас ждет интересный насыщенный учебный год, – отметил и.о. ректора Сахалинского госуниверситета Александр Самардак.

– Я думаю этот день останется яркой страницей в вашей судьбе. В области и городе много внимания уделяется сфере образования и строительство кампуса, безусловно, важнейший этап. Уверен, что многие из вас захотят там учиться. Я точно знаю, что там вы не только получите знания, но и приобретете новые смыслы, станете высококлассными специалистами в своей сфере и придете работать на наших предприятиях, – выступил с напутствием мэр Южно-Сахалинска Сергей Надсадин.

Методические материалы для занятий с ребятами разработали специалисты Института развития образования Сахалинской области. Программа составлена с учетом заданий ЕГЭ прошлых лет и вступительных экзаменов в вузах.

– Для меня ключевым при решении принять участие в проекте было то, что такое углубленное обучение поможет мне успешно сдать ЕГЭ. Я выбрал для себя физику, с профессией еще точно не определился, но хотелось бы, чтобы она была связана с этим предметом, – рассказал учащийся школы № 6 Южно-Сахалинска Алексей Власов.

– Я выбрал математику и информатику. И уже точно знаю, что поступать буду в СахГУ. Хочу работать в ИТ-сфере, заниматься разработкой продуктов или кибербезопасностью, – поделился учащийся школы № 26 Южно-Сахалинска Никита Шубаро.

В конце учебного года участники проекта сдадут мини-экзамен, а специалисты министерства образования проведут анализ их персональных результатов на ЕГЭ.

Отметим, проект «500 школьников» является частью большой работы по реформированию системы высшего образования на Сахалине. Для того, чтобы сделать островной вуз и его студентов конкурентоспособными и востребованными, необходимо было кардинально пересмотреть подход к организации учебного процесса в СахГУ. Одновременно ведется строительство кампуса мирового уровня СахалинТЕСН, в который университет переедет в будущем. Его фундамент заложили в Южно-Сахалинске в начале августа. Строительство студенческого городка планируется завершить в 2025 году, а образовательного комплекса — в 2026 году. Напомним, проект создания кампусов мирового уровня реализуется в рамках национального проекта «Наука и университеты», который запущен по инициативе Президента РФ Владимира Путина.