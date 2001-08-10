Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

За последние 5 лет в Южно-Сахалинске свои жилищные условия улучшили 3886 семей. Такую возможность горожане получили благодаря реализации целевой региональной программы в рамках приоритетного национального проекта «Доступное и комфортное жилье - гражданам России», инициированного президентом Владимиром Путиным, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Как уточнили в МКУ «Управление жилищной политики города Южно-Сахалинска», в островном регионе основным механизмом реализации национального проекта «Доступное и комфортное жилье - гражданам России» является, в том числе, целевая программа Сахалинской области «Строительство жилья в Сахалинской области».

- В областном центре программа реализуется при помощи жилищных сертификатов, на которые можно приобрести квартиру или построить дом. Получателями данной меры поддержки могут стать молодые семьи, работники бюджетной сферы, семьи с детьми-инвалидами. С каждой семьей мы работаем адресно, помогая собрать пакет документов, - рассказала начальник МКУ «Управление жилищной политики города Южно-Сахалинска» Александра Стребкова. - В целом программа и нацпроект, инициированный Владимиром Путиным, стимулирует строительство и делает жилье более комфортным и доступным, подтверждая тем самым результативность государственной политики в данном направлении.

Основными получателями жилищных сертификатов становятся молодые южносахалинцы: с 2018 года 2250 молодых семей стали получателями социальной выплаты на улучшение жилищных условий. В числе южносахалинцев, воспользовавшихся помощью государства для приобретения квартиры, работник бюджетной организации в сфере здравоохранения Сергей Бурьяноватый. На протяжении двух лет молодой человек арендовал квартиру у ипотечного агентства, после чего получил возможность выкупить жилье.

- Участие в программе мне очень сильно помогло, я решился взять ипотеку и жилищный сертификат использовал в качестве первоначального взноса за квартиру. Это реальная и существенная помощь государства. Дополнительные меры поддержки играют существенную роль в решении приобрести свою недвижимость, - поделился южносахалинец Сергей Бурьяноватый. - Собрать пакет документов не очень сложно, в администрации города очень помогают, консультируют. Я убедился, что программа - действенный инструмент для улучшения жилищных условий.

В Управлении жилищной политики Южно-Сахалинска, отмечают, участникам программы необходимо реализовать сертификаты до конца 2023 года. Телефон для консультаций: 300-894 доб. 4, 5.