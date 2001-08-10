Каждый пациент в Сахалинской области теперь будет получать уведомление о визите к врачу

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В сахалинском приложении «Острова.65» был обновлен медицинский сервис, рассказали ТИА "Острова" в министерстве цифрового и технологического развития Сахалинской области.

Теперь каждый пациент получает уведомление-напоминание о своем назначенном визите к врачу за день до приема. Это важное обновление имеет значительное значение, так как независимо от того, каким способом запись была сделана (через приложение или по телефону 1-300), информация автоматически попадает в единую информационную систему. Благодаря этому пациенты могут быть уверены, что не пропустят свой прием и будут своевременно посещать врача.

- Мы получали обратную связь от населения, что, записавшись на приём, люди часто забывали про него. Благодаря новой системе уведомления теперь это проблема решена. Независимо от того, каким образом человек был записан на приём - он всегда будет получать уведомление за день до самого приёма. Это значительно повысит вероятность того, что люди не забудут о своих назначенных встречах и будут приходить вовремя, - сказал министр цифрового и технологического развития Сахалинской области Александр Снегирев.

Такое улучшение в медицинском сервисе приложения "Острова.65" помогает обеспечить более эффективную организацию приема пациентов и снизить вероятность пропуска визитов. Теперь каждый пациент может быть полностью уверен, что он получит напоминание о своем визите за день до назначенной даты. Это значительно повышает уровень удобства и помогает сократить количество пропущенных приемов, что является важным аспектом для обеспечения качественной медицинской помощи. Такой подход способствует более эффективному функционированию системы здравоохранения и улучшению общего здоровья населения.

Проект реализуется благодаря поддержке губернатора Валерия Лимаренко.

Приложение «Острова.65» скачало уже почти 70 тысяч Сахалинцев и Курильчан. Воспользоваться удобными сервисами для островитян можете и вы, скачав приложение по ссыклам:

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