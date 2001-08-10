Тихоокеанское
информационное агентство
4 Октября 2023
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Начальником Сахалинской таможни назначен Игорь Кокорин
13:06, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил

Начальником Сахалинской таможни назначен Игорь Кокорин

Начальником Сахалинской таможни назначен Игорь Кокорин

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Приказом Федеральной таможенной службы с 3 октября 2023 г. начальником Сахалинской таможни назначен Игорь Васильевич  Кокорин, рассказали ТИА "Острова" в таможне.

Игорь Васильевич родился 13 сентября 1964 года в городе Комсомольск-на-Амуре Хабаровского края. В 1992 году окончил Хабаровский институт народного хозяйства (ныне Хабаровский государственный университет экономики и права), в 2002 году – Российскую таможенную академию.

В таможенных органах 30 лет. Начинал службу в должности старшего инспектора Амурской таможни. Работал в Представительстве таможенной службы Российской Федерации при таможенной службе Республики Казахстан. Занимал должности заместителя начальника Амурской таможни по экономике, первого заместителя начальника Благовещенской и Биробиджанской таможен. С 2014 по 2020 год возглавлял Магаданскую таможню. С ноября 2020 года по октябрь 2023 года руководил Бурятской таможней.

Полковник таможенной службы Кокорин И.В. награжден медалями «За усердие», «За укрепление таможенного содружества»,  «Дмитрий Бибиков», «За службу в таможенных органах»  I,  II и III степеней, нагрудными знаками «Отличник таможенной службы» и «Ветеран таможенной службы».

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