12:18, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил
Жители Южно-Сахалинска могут бесплатно сдать шины на утилизацию
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Управлением мониторинга городского хозяйства совместно с компанией «ЭкоШина-Сахалин» организован прием от населения автошин легковых автомобилей, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.
Привезти покрышки можно с 09.00 до 18.00 с понедельника по субботу (воскресенье — выходной) по адресу: пер. Солнечный, 3.
Каждый желающий может сдать шины в количестве не более 5 штук с человека.
Прием шин от населения осуществляется бесплатно.
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