Порядка 110 кг батареек собрали в Южно-Сахалинском детском саду

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Более сотни кг отработанных элементов питания передали региональному оператору сотрудники дошкольного образовательного учреждения г. Южно-Сахалинска №44. Весь собранный объём воспитанники детского сада вместе с родителями собрали за три летних месяца в рамках акции "Сохрани природу чистой", рассказали ТИА "Острова" в АО "Управление по обращению с отходами".

- Мы регулярно проводим акции экологической направленности. Была у нас акция "День без полиэтиленового пакета", "Дели на три", прошедшим летом провели "Сохрани природу чистой". Большую поддержку в проведении этих мероприятий оказывает заведующая детским садом Анна Загнойко, уделяя немало внимания экологическому просвещению детей. Для нас важно научить дошколят бережному, а главное осознанному отношению к природе, - прокомментировала старший воспитатель Анна Савостина.

Как рассказала Анна, за время проведения акции ребята узнали, что батарейки - это опасный вид отходов, их нельзя выбрасывать в баки для сбора ТКО. Отработанные элементы питания способны загрязнить тяжёлыми металлами почву более 20 квадратных метров и более 400 л воды. Ненужные источники энергии необходимо складировать в специальные контейнеры, установленные во многих торговых точках города и области. Именно из таких баков батарейки отправляются на утилизирующие заводы на материк.

- По данным Российского экологического оператора, больше половины россиян утилизируют батарейки неправильно, либо отправляя их в один пакет со смешанными отходами, либо в контейнер для раздельного сбора. И то, и другое неверно. В таком случае необходимо максимальное информирование населения о цивилизованном обращении с отходами и их раздельном сборе. Поэтому не может не радовать, что в детском саду учат малышей грамотному обращению с отходами, особенно - опасными. Такие мероприятия способствуют тому, что вырастет поколение со сформировавшейся экологической культурой, - отметил заместитель генерального директора АО "Управление по обращению с отходами" Иван Морозов.

Напомним, список адресов, куда можно сдать батарейки и аккумуляторы, опубликован на сайте Министерство экологии Сахалинской области в разделе "Раздельный сбор отходов".