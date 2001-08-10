Порядка 110 кг батареек собрали в Южно-Сахалинском детском саду "Незабудка" за три месяца
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Более сотни кг отработанных элементов питания передали региональному оператору сотрудники дошкольного образовательного учреждения г. Южно-Сахалинска №44. Весь собранный объём воспитанники детского сада вместе с родителями собрали за три летних месяца в рамках акции "Сохрани природу чистой", рассказали ТИА "Острова" в АО "Управление по обращению с отходами".
- Мы регулярно проводим акции экологической направленности. Была у нас акция "День без полиэтиленового пакета", "Дели на три", прошедшим летом провели "Сохрани природу чистой". Большую поддержку в проведении этих мероприятий оказывает заведующая детским садом Анна Загнойко, уделяя немало внимания экологическому просвещению детей. Для нас важно научить дошколят бережному, а главное осознанному отношению к природе, - прокомментировала старший воспитатель Анна Савостина.
Как рассказала Анна, за время проведения акции ребята узнали, что батарейки - это опасный вид отходов, их нельзя выбрасывать в баки для сбора ТКО. Отработанные элементы питания способны загрязнить тяжёлыми металлами почву более 20 квадратных метров и более 400 л воды. Ненужные источники энергии необходимо складировать в специальные контейнеры, установленные во многих торговых точках города и области. Именно из таких баков батарейки отправляются на утилизирующие заводы на материк.
- По данным Российского экологического оператора, больше половины россиян утилизируют батарейки неправильно, либо отправляя их в один пакет со смешанными отходами, либо в контейнер для раздельного сбора. И то, и другое неверно. В таком случае необходимо максимальное информирование населения о цивилизованном обращении с отходами и их раздельном сборе. Поэтому не может не радовать, что в детском саду учат малышей грамотному обращению с отходами, особенно - опасными. Такие мероприятия способствуют тому, что вырастет поколение со сформировавшейся экологической культурой, - отметил заместитель генерального директора АО "Управление по обращению с отходами" Иван Морозов.
Напомним, список адресов, куда можно сдать батарейки и аккумуляторы, опубликован на сайте Министерство экологии Сахалинской области в разделе "Раздельный сбор отходов".
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости общества Сахалина и Курил
Это читают
08:57 27 Сентября Сахалинское правительство договорилось наращивать турпотоки с Китаем
12:24 29 Сентября В Сахалинской области проживают почти 105 тысяч островитян, старше 60 лет
- 15:07 28 Сентября В Южно-Сахалинске завершен ремонт улицы Крайняя
15:26 29 Сентября Развитие кадрового потенциала в регионе обсудили на форуме "Нефть и газ Сахалина"
16:17 8 Сентября В Южно-Сахалинске вводятся временные ограничения движения на перекрестах пр. Мира с ул. Поповича и ул. Емельянова
15:20 4 Сентября В аэровокзальном комплексе Южно-Сахалинска установили стеллаж для обмена книгами
10:46 4 Сентября Дмитрий Медведев посетил фонд "Защитники Отечества" в Южно-Сахалинске
10:59 19 Сентября Рыбу, добытую у берегов Сахалина, начали тщательнее проверять на радиацию
Выбор редакции
- 10:35 Вчера На Сахалине задержаны браконьеры, добывшие более 5000 трепангов
- 14:52 2 Октября Сахалинские чир спортсмены разыграли медали региональных состязаний
- 10:39 29 Сентября Стандарт уборки дворов и качество ремонта подъездов проверили в Охе
- 11:20 28 Сентября С Южно-Сахалинске продолжаются работы по устранению дефектов на улицах Железнодорожная и Инженерная
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
09:37 12 Июля Безопасно ли подключаться к открытой сети Wi-Fi?
12:05 14 Мая Мэрия Южно-Сахалинска заявила, что при развитии застроенных территорий прежде всего учитываются интересы людей
11:59 13 Мая На Сахалине пройдет климатическая неделя
10:25 4 Мая Сахалинские приставы призывают островитян быть бдительными
Опрос
Как вы сейчас сохраняете сбережения?