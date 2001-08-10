Тихоокеанское
информационное агентство
3 Октября 2023
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Валерий Лимаренко встретится с жителями Курильского района
16:10, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил

Около 20 тысяч школьников посетят предприятия Сахалина по программе промышленного туризма до конца года

Около 20 тысяч школьников посетят предприятия Сахалина по программе промышленного туризма до конца года

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

По всей России набирает обороты промышленный туризм для молодежи. Подключились к проекту и в Сахалинской области. Программа помогает школьникам не только поближе узнать свою малую родинку, увидеть достопримечательности и уникальную природу, но и посетить ключевые предприятия региона. Проект также способствует профессиональной ориентации, позволяет по-новому взглянуть на регион и, как следствие, остаться жить на островах.

Путь к профессии

Проект «Здесь начинается рабочий день» регион презентовал в 2022 году. Он получил высокую оценку и был добавлен во Всероссийский акселератор по промтуризму Агентства стратегических инициатив (АСИ). Всего в нем состоят более 500 предприятий из 50 субъектов России.

Программа экскурсий на Сахалине включает ключевые  сферы  развития основной экономики — добычу углеводородов, рыбы, а также транспорт и сельское хозяйство.

По словам первого замминистра туризма региона Наталии Пахолковой, основная цель проекта — вовлечь школьников и студентов в реальную рабочую атмосферу, показать, чем действительно живет регион. До конца 2023 года подобные экскурсии посетят около 20 тысяч человек.

Промышленный потенциал региона демонстрируют не только местным школьникам, но и гостям. Например, в рамках форума «ОстроVа» ребята осмотрели ПК «Сахалин», Невельский АгроСнаб и АПК «ГринАгро». Это помогло участникам форума защитить свои проекты.

Промэкскурсии на Сахалине включены в областную программу детского социального туризма. В планах устроить такие визиты на предприятия для всех школьников области. Кроме того, будет в три раза увеличено и число предприятий-участников, чтобы расширить разнообразие экскурсионной программы.

В скором времени проект станет межрегиональным. В него включат предприятия по всему ДФО. Так, уже сейчас о своей заинтересованности в программах обмена заявляет Хабаровский край.

Участие в подобных экскурсиях выгодно не только школьникам, но и предприятиям. Ведь это способствует привлечению молодежи и позволит закрыть дефицит в кадрах.

АСИ проводило опрос школьников и студентов после промэкскурсий. Более 50% заинтересовались работой на производстве. А студенты, которые проходили дневные стажировки, заявили о готовности вернуться на работу после окончания обучения.

Доступный туризм

Социальный туризм для детей включает в себя не только экскурсии на предприятия. С 2021 года проект позволяет школьникам из отдаленных районов области знакомиться с историей и культурой родного края.

На эти цели из бюджета области ежегодно выделяются деньги. В рамках экскурсий ребята с Курильских островов, Охи и других районов могут увидеть областной центр, музеи, зоопарк и аквапарк «Аква Сити». Детей возят на аэродром «Пушистый» и оленью ферму.

Министр туризма Артем Лазарев уверен, что детский туризм имеет особое значение для формирования личности.

По его словам, такие поездки позволяют ребятам всесторонне развиваться, учат ценить красоту вокруг. В проект постоянно включают новые локации, чтобы туризм был ещё более познавательным и интересным. Одним из новых мест стала компания, которая занимается сбором и сортировкой мусора.

Для участия в экскурсиях понадобится только «Карта сахалинца» или электронный социальный сертификат. Помимо посещения достопримечательностей детям предоставляют питание. В этом году участие в проекте приняли более 21 тыс. школьников.

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