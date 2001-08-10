Около 20 тысяч школьников посетят предприятия Сахалина по программе промышленного туризма до конца года

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

По всей России набирает обороты промышленный туризм для молодежи. Подключились к проекту и в Сахалинской области. Программа помогает школьникам не только поближе узнать свою малую родинку, увидеть достопримечательности и уникальную природу, но и посетить ключевые предприятия региона. Проект также способствует профессиональной ориентации, позволяет по-новому взглянуть на регион и, как следствие, остаться жить на островах.

Путь к профессии

Проект «Здесь начинается рабочий день» регион презентовал в 2022 году. Он получил высокую оценку и был добавлен во Всероссийский акселератор по промтуризму Агентства стратегических инициатив (АСИ). Всего в нем состоят более 500 предприятий из 50 субъектов России.

Программа экскурсий на Сахалине включает ключевые сферы развития основной экономики — добычу углеводородов, рыбы, а также транспорт и сельское хозяйство.

По словам первого замминистра туризма региона Наталии Пахолковой, основная цель проекта — вовлечь школьников и студентов в реальную рабочую атмосферу, показать, чем действительно живет регион. До конца 2023 года подобные экскурсии посетят около 20 тысяч человек.

Промышленный потенциал региона демонстрируют не только местным школьникам, но и гостям. Например, в рамках форума «ОстроVа» ребята осмотрели ПК «Сахалин», Невельский АгроСнаб и АПК «ГринАгро». Это помогло участникам форума защитить свои проекты.

Промэкскурсии на Сахалине включены в областную программу детского социального туризма. В планах устроить такие визиты на предприятия для всех школьников области. Кроме того, будет в три раза увеличено и число предприятий-участников, чтобы расширить разнообразие экскурсионной программы.

В скором времени проект станет межрегиональным. В него включат предприятия по всему ДФО. Так, уже сейчас о своей заинтересованности в программах обмена заявляет Хабаровский край.

Участие в подобных экскурсиях выгодно не только школьникам, но и предприятиям. Ведь это способствует привлечению молодежи и позволит закрыть дефицит в кадрах.

АСИ проводило опрос школьников и студентов после промэкскурсий. Более 50% заинтересовались работой на производстве. А студенты, которые проходили дневные стажировки, заявили о готовности вернуться на работу после окончания обучения.

Доступный туризм

Социальный туризм для детей включает в себя не только экскурсии на предприятия. С 2021 года проект позволяет школьникам из отдаленных районов области знакомиться с историей и культурой родного края.

На эти цели из бюджета области ежегодно выделяются деньги. В рамках экскурсий ребята с Курильских островов, Охи и других районов могут увидеть областной центр, музеи, зоопарк и аквапарк «Аква Сити». Детей возят на аэродром «Пушистый» и оленью ферму.

Министр туризма Артем Лазарев уверен, что детский туризм имеет особое значение для формирования личности.

По его словам, такие поездки позволяют ребятам всесторонне развиваться, учат ценить красоту вокруг. В проект постоянно включают новые локации, чтобы туризм был ещё более познавательным и интересным. Одним из новых мест стала компания, которая занимается сбором и сортировкой мусора.

Для участия в экскурсиях понадобится только «Карта сахалинца» или электронный социальный сертификат. Помимо посещения достопримечательностей детям предоставляют питание. В этом году участие в проекте приняли более 21 тыс. школьников.