В Южно-Сахалинске начала работу новая газовая котельная

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Стратегический объект обеспечит бесперебойным теплом жителей южной части города, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

В торжественном запуске приняли участие губернатор Валерий Лимаренко, мэр Сергей Надсадин, генеральный директор АО «Русатом Инфраструктурные решения» Ксения Сухотина и руководитель Сахалинской коммунальной компании Максим Беккер.

- Это знаковое событие для Южно-Сахалинска. Мощность новой газовой котельной 60 МВт. Она разгрузит нашу ТЭЦ-1 и значительно повысит качество предоставляемых услуг по теплоснабжению жителям южной части города. Концессионное соглашение о строительстве котельной с компанией «Русатом Инфраструктурные решения» мы подписали в прошлом году. А сегодня уже принимаем участие в запуске этого объекта. Хочу поблагодарить компанию, которая приняла решение инвестировать в Южно-Сахалинск. Мы привлекаем внебюджетные средства, чтобы оперативно вводить в эксплуатацию такие значимые объекты. Благодарю всю команду строителей. Я несколько раз был здесь, на этом объекте, и, в моем понимании, он стал одним из образцовых. Работа велась качественно, отставания по срокам не было, - сказал мэр Сергей Надсадин.

- Нам всегда приятно принимать участие в развитии городов. Хочется отметить, что Южно-Сахалинск уделяет особое внимание вопросам экологии. С региональным правительством мы разрабатываем совместные проекты по оценке выбросов парниковых газов. Максимально нивелировать влияние на окружающую среду мы постарались и при строительстве этой котельной, - подчеркнула генеральный директор АО «Русатом Инфраструктурные решения» Ксения Сухотина.

С вводом в эксплуатацию новой газовой котельной качество теплоснабжения повысится у 11,5 тысяч жителей Южно-Сахалинска. Мощность стратегического объекта охватит 13, 13а микрорайоны, жилой комплекс «Аралия». Через 2-3 недели перемены в теплоснабжении затронут Большую Елань и Сахалинскую областную больницу. Для этого на территории последней завершается строительство сетевого теплового пункта.

Добавим, ранее жители именно этих районов Южно-Сахалинска ощущали нехватку тепла в моменты пиковых нагрузок зимой. Теперь этот вопрос решен. Кроме этого, запуск котельной не повлияет на суммы в квитанциях горожан на оплату услуг ЖКХ. Всю разницу в тарифах возьмет на себя правительство Сахалинской области.

- В целом, по отопительному сезону обстановка штатная. Сети заполнены, циркуляция организована, управляющие компании присоединяются к работе, - рассказал генеральный директор Сахалинской коммунальной компании Максим Беккер.

Напомним, отопительный сезон в Южно-Сахалинске стартовал в эти дни. Все жилые дома и предприятия должны быть подключены к теплоснабжению не позднее окончания пятисуточного периода со средней суточной температурой наружного воздуха не выше + 8 С°. На сегодня этот период пока не наступил. Идет процесс подключения потребителей к системе централизованного теплоснабжения. Он занимает в среднем от 3 до 14 дней.