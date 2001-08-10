В Южно-Сахалинске начала работу новая газовая котельная "Южная"
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Стратегический объект обеспечит бесперебойным теплом жителей южной части города, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.
В торжественном запуске приняли участие губернатор Валерий Лимаренко, мэр Сергей Надсадин, генеральный директор АО «Русатом Инфраструктурные решения» Ксения Сухотина и руководитель Сахалинской коммунальной компании Максим Беккер.
- Это знаковое событие для Южно-Сахалинска. Мощность новой газовой котельной 60 МВт. Она разгрузит нашу ТЭЦ-1 и значительно повысит качество предоставляемых услуг по теплоснабжению жителям южной части города. Концессионное соглашение о строительстве котельной с компанией «Русатом Инфраструктурные решения» мы подписали в прошлом году. А сегодня уже принимаем участие в запуске этого объекта. Хочу поблагодарить компанию, которая приняла решение инвестировать в Южно-Сахалинск. Мы привлекаем внебюджетные средства, чтобы оперативно вводить в эксплуатацию такие значимые объекты. Благодарю всю команду строителей. Я несколько раз был здесь, на этом объекте, и, в моем понимании, он стал одним из образцовых. Работа велась качественно, отставания по срокам не было, - сказал мэр Сергей Надсадин.
- Нам всегда приятно принимать участие в развитии городов. Хочется отметить, что Южно-Сахалинск уделяет особое внимание вопросам экологии. С региональным правительством мы разрабатываем совместные проекты по оценке выбросов парниковых газов. Максимально нивелировать влияние на окружающую среду мы постарались и при строительстве этой котельной, - подчеркнула генеральный директор АО «Русатом Инфраструктурные решения» Ксения Сухотина.
С вводом в эксплуатацию новой газовой котельной качество теплоснабжения повысится у 11,5 тысяч жителей Южно-Сахалинска. Мощность стратегического объекта охватит 13, 13а микрорайоны, жилой комплекс «Аралия». Через 2-3 недели перемены в теплоснабжении затронут Большую Елань и Сахалинскую областную больницу. Для этого на территории последней завершается строительство сетевого теплового пункта.
Добавим, ранее жители именно этих районов Южно-Сахалинска ощущали нехватку тепла в моменты пиковых нагрузок зимой. Теперь этот вопрос решен. Кроме этого, запуск котельной не повлияет на суммы в квитанциях горожан на оплату услуг ЖКХ. Всю разницу в тарифах возьмет на себя правительство Сахалинской области.
- В целом, по отопительному сезону обстановка штатная. Сети заполнены, циркуляция организована, управляющие компании присоединяются к работе, - рассказал генеральный директор Сахалинской коммунальной компании Максим Беккер.
Напомним, отопительный сезон в Южно-Сахалинске стартовал в эти дни. Все жилые дома и предприятия должны быть подключены к теплоснабжению не позднее окончания пятисуточного периода со средней суточной температурой наружного воздуха не выше + 8 С°. На сегодня этот период пока не наступил. Идет процесс подключения потребителей к системе централизованного теплоснабжения. Он занимает в среднем от 3 до 14 дней.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости общества Сахалина и Курил
Это читают
08:57 27 Сентября Сахалинское правительство договорилось наращивать турпотоки с Китаем
- 15:07 28 Сентября В Южно-Сахалинске завершен ремонт улицы Крайняя
12:24 29 Сентября В Сахалинской области проживают почти 105 тысяч островитян, старше 60 лет
17:04 26 Сентября Жители Сахалина могут обменять мелочь на новые купюры и коллекционные монеты
16:17 8 Сентября В Южно-Сахалинске вводятся временные ограничения движения на перекрестах пр. Мира с ул. Поповича и ул. Емельянова
15:20 4 Сентября В аэровокзальном комплексе Южно-Сахалинска установили стеллаж для обмена книгами
10:46 4 Сентября Дмитрий Медведев посетил фонд "Защитники Отечества" в Южно-Сахалинске
10:59 19 Сентября Рыбу, добытую у берегов Сахалина, начали тщательнее проверять на радиацию
Выбор редакции
- 14:52 Вчера Сахалинские чир спортсмены разыграли медали региональных состязаний
- 10:39 29 Сентября Стандарт уборки дворов и качество ремонта подъездов проверили в Охе
- 11:20 28 Сентября С Южно-Сахалинске продолжаются работы по устранению дефектов на улицах Железнодорожная и Инженерная
- 08:58 28 Сентября В Поронайском районе с юбилеем поздравили долгожителя Александра Фотина
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
09:37 12 Июля Безопасно ли подключаться к открытой сети Wi-Fi?
12:05 14 Мая Мэрия Южно-Сахалинска заявила, что при развитии застроенных территорий прежде всего учитываются интересы людей
11:59 13 Мая На Сахалине пройдет климатическая неделя
10:25 4 Мая Сахалинские приставы призывают островитян быть бдительными
Опрос
Как вы сейчас сохраняете сбережения?