Тихоокеанское
информационное агентство
3 Октября 2023
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Валерий Лимаренко встретится с жителями Курильского района
15:17, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил

Жителей сел Дальнее и Елочки 4 октября приглашают на выездной прием руководителей структурных подразделений администрации

Жителей сел Дальнее и Елочки 4 октября приглашают на выездной прием руководителей структурных подразделений администрации

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Жителей сел Дальнее и Елочки 4 октября приглашают на выездной прием руководителей структурных подразделений администрации, рассказали ТИА «Острова» в городской администрации.

Мероприятие состоится в 18.30 в отделе по управлению территорией по адресу: пер. Алых роз 9а, кв. 1.

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