Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В ходе мероприятий «северного завоза» в воинские части Восточного военного округа, дислоцированные в районах Крайнего Севера, Камчатском крае, островной зоне округа, в частности на островах Курильской гряды, Сахалине, острове Врангеля и мысе Шмидта, завершена доставка вещевого имущества, медицинского имущества, твердого топлива. Завершается завоз горюче-смазочных материалов, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе ВВО.

Доставка осуществляется, как силами Тихоокеанского флота, так и судами сторонних организаций. Всего доставлено свыше 33 тысяч тонн имущества и грузов различного назначения, что составляет более 93% от плана доставки.

Северный завоз в Восточном военном округе осуществляется ежегодно с начала лета до осени.