В Сахалинской области стартовал осенний призыв в армию

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

1 октября в Восточном военном округе стартовал призыв граждан на военную службу, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе ВВО.

Все граждане Дальневосточного Федерального округа, призванные в ходе осеннего призыва 2023 года не будут направляться в воинские части на территории Донецкой, Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей, а также в зону проведения специальной военной операции. 90 процентов призывников будут проходить службу в соединениях и воинских частях Восточного военного округа.

На призывных пунктах всех граждан, призванных для прохождения военной службы, обеспечат военной формой одежды. Также каждому призывнику будет выдан армейский несессер с предметами личной гигиены и банковская карта для начисления денежного довольствия.

Помимо этого, военнослужащие по призыву получат персональные электронные карты, на которых будет храниться, и дополняться вся информация о призывнике. Это автобиография и результаты медицинского осмотра, показатели профессионального тестирования, банковские реквизиты и многое другое.

Военными комиссариатами округа осенью-зимой 2023 года будет призвано и отправлено в войска около 8 тысяч граждан, проживающих на территории Дальневосточного Федерального округа.

В тоже время, в ходе осеннего призыва будет призвано и отправлено в войска более 450 специалистов, подготовленных в образовательных организациях ДОСААФ России. Мероприятия призыва завершатся 31 декабря текущего года.